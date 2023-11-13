"Террористы бегут на юг": в Израиле сообщили о захвате парламента в Секторе Газа – СМИ (фото)

По словам журналистов, специализирующихся на арабской тематике, это самое сильное изображение войны в Газе на сегодняшний день.

В ходе наземной операции в секторе Газа, ЦАХАЛ захватил здание парламента, которое пустовало с начала боевых действий. Бригада "Голани" Армии обороны израиля опубликовала фото внутри парламентского зала с израильскими флагами. Об этом сообщает израильский 14 канал.

Израильские СМИ публикуют историческую фотографию, сделанную в здании "парламента" ХАМАСа в Газе.

Журналисты, специализирующиеся на арабской политике говорят, что это самое сильное изображение войны в Газе на сегодняшний день.

"Ментальная ядерная бомба – не больше и не меньше" – комментируют фотографию бойцов "Голани" в израильских социальных сетях.

Здание парламента расположено в районе Рималь, в трех километрах от центра города Газа. Этот прибрежный район считался одним из самых богатых в анклаве. Там расположены несколько правительственных министерств ХАМАСа.

Парламент в Газе до захвата израильской армией Фото: Twitter Парламент в Газе после захвата бойцами ЦАХАЛа Фото: Twitter

Реакция официальных лиц в правительстве Израиля

Фотографию прокомментировали члены правительства Израиля.

Министр обороны Йоав Галант и военно-политический кабинет провел оценку ситуации, посвященную прогрессу сил израильской армии в секторе Газа и боевым действиям. Министр заявил, что силы ЦАХАЛа действуют в соответствии с планом и выполняют свои задачи "точным и смертоносным образом".

"Не существует сил хамаса, способных остановить ЦАХАЛ. Организация ХАМАС потеряла контроль над сектором Газа, террористы бегут на юг, мирные жители грабят базы ХАМАС, у них нет доверия к правительству", – заявил Галант.

Министр иностранных дел Бени Ганц (в предыдущем правительстве занимавший пост министра обороны), написал в социальной сети X под фото бойцов ЦАХАЛа в парламенте, что он "будет преследовать своих врагов, настигнет их и не вернется, пока они не уйдут".

Министр энергетики Исраэль Кац тоже прокомментировал захват парламента израильскими силами.

"Символ правления ХАМАС в секторе Газа в руках наших бойцов "Голани". Мы не остановимся, пока не выследим террористов и убийц", – написал Кац.

Напомним, в ЦАХАЛ озвучили потери среди солдат и офицеров с начала боевых действий. В ходе войны в Израиле уже погибло более тысячи его граждан. Примерно треть из них — военнослужащие ЦАХАЛа, погибшие в боях с террористами ХАМАС.

Ранее Фокус писал, что иранские прокси в Йемене официально вступили в войну против Израиля. Представитель йеменских сил генерал Яхья ас-Сари заявил, что по объектам на территории Израиля были выпущены множество баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников.