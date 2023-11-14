Япония намерена открыто наращивать военный потенциал: в КНР заявили о гонке вооружения

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил об ускоренном развертывании отечественных ракет большой дальности на фоне серьезных угроз безопасности страны. Китайские эксперты предположили, что речь идет о ракетах Type-12, которые японцы планировали развернуть к 2026 году.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая перед военнослужащими воздушных Сил самообороны, открыто заявил об укреплении обороноспособности страны на фоне "самых серьезных угроз со времен Второй мировой войны". Об этом 11 ноября сообщил телеканал NHK.

Заявление последовало после совместных полетов российских и китайских бомбардировщиков вблизи Японии.

"Япония находится в самой суровой и сложной обстановке в области безопасности в послевоенную эпоху. Чтобы защитить нашу страну, мы должны обеспечить необходимый уровень бюджета и принять решительные меры. Мы будем укреплять нашу обороноспособность", — сказал Кисида.

Он добавил, что в таких условиях Япония оперативно приступает к разработке и развертыванию ракет дальнего радиуса действия для усиления своей обороны.

Реакция Пекина

Китайские военные 13 ноября прокомментировали заявление японского премьера и обвинили Токио в новом витке гонки вооружения в регионе.

"Ускоренное развертывание отражает расширение военных амбиций Японии и неизбежно подорвет мир и стабильность в регионе, ввергнув его в серьезный кризис и порочную гонку вооружений", — цитирует издание Global Times.

Военные эксперты КНР предположили, что Кисида, когда говорил о развертывании ракет большой дальности, имел в виду японскую модернизированную ракету Type-12, которая должна была быть поставлена на вооружение Сил самообороны в 2026 году.

Ожидается, что эта партия модернизированных ракет Type-12 увеличит дальность полета до более чем 500 км и может быть использована в направлении Тайваньского пролива. Китайский военный эксперт Вэй Дуншу отметил, что данный образец оснащен инерциальной навигационной системой и усиленными возможностями спутникового наведения.

"Можно прогнозировать, что японские сухопутные Силы самообороны в лице Type-12 получат более мощный ударный потенциал", — сказал эксперт.

Напомним, в 2025 финансовом году, на год раньше, чем планировалось изначально, Япония начнет закупать у США крылатые ракеты Tomahawk. В связи с этим китайская сторона заявила, что такая военная политика Токио может "привести к негативным последствиям".