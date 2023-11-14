Украина станет первой в мире оператором десатно-штурмовых машин Caracal: что известно

По данным журналистов, партия из 5 машин будет поставляться в Украину в течение нынешнего и в начале следующего годов. Еще даже не началось широкомасштабного серийного производства.

Немецкая компания Rheinmetall завершила сделку по поставке Украине 5 десантно-штурмовых машин Cracal. Об этом сообщает German Aid to Ukraine.

Украина станет первым в мире новейших британских десантно-штурмовых машин Cracal. Первые 5 машин поступят в Украину в конце 2023 в начале 2024 года. Соглашение проспонсировала Германия. Автомобили предназначены для использования высокомобильными частями и Силами спецопераций.

Caracal дебютировал на выставке вооружений DSEI в 2023 году в Лондоне. В основе машины лежит шасси от Mercedes-Benz 464. Разработка является совместной работой Rheinmetall, Mercedes-Benz и Armed Car Systems. Совместное предприятие уже получили заказы от Германии и Нидерландов на 3058 машин с поддержкой жизненного цикла более чем на 20 лет.

Caracal имеет грузоподъемность до 2 тонн Фото: Rheinmetall

Машина сочетает в себе мобильность, легкую конструкцию и способность интегрировать дополнительную защиту от баллистических и наземных мин. На Caracal есть крепления для стандартного пехотного оружия и ПТУР. Адаптивность позволяет автомобилю выполнять различный спектр задач от медицинской эвакуации до логистической машины.

Основные характеристики Caracal:

длина — 4,7 метра;

ширина — 1,8 метра;

высота — 1,85 метра;

вес — 4900 кг;

грузоподъемность — 2000 кг;

мощность двигателя — 249 л.с.

Начало полноценного серийного производства ожидается в 2024 году.

Напомним, 14 ноября в Германии анонсировали поставки Украине 30 танков Leopard 1.

Также в Германии обновили список военной помощи Украине. ВСУ получили очередную партию танков.