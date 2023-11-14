Израильские силы контролируют парламент и правительственные здания ХАМАС в Газе, – ЦАХАЛ

По сообщениям израильских СМИ, в числе объектов, взятых под контроль Армией обороны Израиля, также штаб-квартира полиции.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что войска 7-й бронетанковой бригады и пехотной бригады "Голани" контролируют несколько правительственных зданий ХАМАС в районах города Газа Шейх Иджлин и Римал. Об этом пишет издание The Tmes Of Israel.

Среди объектов, захваченных войсками:

парламент ХАМАС

правительственный комплекс зданий;

штаб-квартира полиции.

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что войска взяли под контроль так называемый дом губернатора в секторе Газа, в котором располагались офисы военного крыла и полиции ХАМАС, офисы разведывательного подразделения ХАМАС и другие объекты, которые использовались для подготовки к нападению 7 октября.

В ЦАХАЛ заявляют, что они также захватили здание инженерного факультета университета в Газе, которое "служило институтом по производству и разработке оружия", и еще один комплекс ХАМАС с тренировочной базой, командным центром, комнатами для допросов и камерами содержания под стражей.

ЦАХАЛ захватил правительственные здания ХАМАС

Напомним, на фотографиях, просочившихся ранее в социальные сети, запечатлены бойцы бригады "Голани" внутри здания парламента Газы.

Ранее Фокус писал, что в ЦАХАЛ озвучили потери среди солдат и офицеров с начала боевых действий. В ходе войны в Израиле уже погибло более тысячи его граждан. Примерно треть из них — военнослужащие ЦАХАЛ.