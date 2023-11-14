155-мм снаряды один за другим: экипаж АЅ-90 показал стрельбу изнутри (видео)

САУ АЅ-90 отличается высокой интенсивностью стрельбы — в режиме "очередь" эта техника способна делать 3 выстрела за 10 секунд.

Работу украинского экипажа внутри самоходной артиллерийской установки АЅ-90 британского производства показали на видео. В Telegram-канале In Factum опубликовали соответствующее сообщение.

На видео можно увидеть, насколько высока интенсивность стрельбы из этой техники. Боец быстро заряжает пушку снарядами 155-мм калибра. Впоследствии происходят выстрелы.

Вероятно, украинские защитники стреляли по российским оккупантам. Результаты работы не были объявлены.

Характеристики САУ AS-90

Британская компания Vickers Shipbuilding and Engineering выпускала самоходную артиллерийскую установку в 1992-1995-х. На вооружении войск Великобритании в 2008 году функционировало 134 САУ AS-90, в 2015-м их количество решили сократить до 117.

Пушка способна использовать снаряд L15 на расстояние до 30 км. В режиме "очередь" эта техника может делать 3 выстрела за 10 секунд, в постоянном темпе — 2 выстрела в минуту. Кроме того, AS-90 имеет и вспомогательное вооружение — 7,62 мм пулемет L7 GPMG.

Напомним, в июне 2023 года первая группа украинских бойцов завершила обучение на Challenger 2 и САУ AS90. В Минобороны Британии отметили, что украинские экипажи завершили обучение на территории Великобритании и уже находятся на территории Украины, чтобы и в дальнейшем бороться против российского полномасштабного вторжения.

В июле вторая группа ВСУ завершила обучение на САУ AS90. В Минобороны Великобритании заявили, что программа поддержки ВСУ является частью неизменного обязательства страны поддерживать Украину в борьбе против России.