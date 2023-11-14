Мобилизация в Украине: могут ли представители ТЦК заходить в квартиру, чтобы вручить повестку

Правозащитник отметил, что прежде чем зайти в частное помещение военнообязанного, сотрудники ТЦК и СП обязаны предоставить соответствующие официальные документы, свидетельствующие об их статусе.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации до 14 февраля 2024 года, во время которой сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки вручают повестки мужчинам призывного возраста. В комментарии для Фокуса адвокат Руслан Ткаченко рассказал, могут ли сотрудники ТЦК и СП заходить в квартиру или частный дом.

По словам правозащитника, законом не регулируется, в каких местах могут вручать повестки уполномоченные лица. Поэтому, для вручения соответствующего документа мужчинам, сотрудники ТЦК имеют право заходить на частные территории и непосредственно к месту жительства: дом или в квартиру военнообязанного. Однако существуют определенные нюансы.

Вручение повестки на частной территории

Ткаченко объяснил, какие аспекты важны для внимания и что следует знать при получении повестки дома. По его словам, уполномоченный представитель не имеет права проникать в дом без согласия людей, которые там проживают.

Кроме того, сотрудники ТЦК и СП, которые пришли в частное помещение военнообязанного, должны предоставить соответствующие официальные документы, свидетельствующие об их статусе.

Если работники ТЦК с полицией имеют все официальные документы, подтверждающие их статус и полномочия, то по закону Украины они имеют полное право зайти на частную территорию и вручить повестку

Адвокат отмечает, если у работников ТЦК и полиции есть все необходимые официальные документы, подтверждающие их статус и полномочия, согласно украинскому законодательству, они имеют полное право посетить частную территорию и вручить повестку.

Напомним, в Украине создан электронный реестр военнослужащих. Его заполняют необходимыми данными и скоро он начнет полноценно работать. Также в Минцифры рассказывали, что на 90% готов реестр призывников "Оберег": он точно заработает до конца 2023 года.

Также ранее сообщалось, что Украину ожидает большая мобилизация. Военный Евгений Дикий отметил, желание украинцев не воевать является вполне нормальным, но уроки истории показывают, что если не воевать — последствия будут катастрофическими.