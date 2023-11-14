В обмен на паузу: Израиль и ХАМАС близки к соглашению по освобождению заложников, — CNN

По словам американского президента Джо Байдена, переговоры идут тяжело, однако вероятно сторонам удалось найти общий язык. Анонимный чиновник предположил, что это состоится в ближайшие дни или недели.

Сделка между боевиками ХАМАС и Израилем по освобождению заложников может состояться в ближайшее время. Стороны практически пришли к соглашению. Об этом заявил президент США, передает CNN 14 ноября.

По его словам, заложники, которых удерживает ХАМАС в секторе Газа, вскоре смогут оказаться на свободе. Переговоры идут тяжело, однако есть признаки того, что общий язык найден.

"Я каждый день общаюсь с людьми, вовлеченными в процесс. Я верю, что это произойдет. Но я не хочу вдаваться в подробности", — заявил Байден в общении с прессой.

Также анонимный американский чиновник в комментарии журналистам рассказал, что сделка может состояться благодаря одному важному условию. После освобождения удерживаемых ХАМАС граждан будет многодневная пауза в боевых действиях на территории сектора Газа. Продлится она до пяти дней, однако детали еще продолжают уточнять.

Этот пункт договора, как и остальные, еще обсуждаются. В целом общение можно назвать нестабильным, ведь оно может в любой момент сорваться.

"Все ближе, но еще не все", — говорится в сообщении.

В материале также упомянули слова одного из европейских дипломатов, который накануне выразил оптимизм по поводу того, что заложники могут оказаться на свободе в ближайшие дни или недели.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что ХАМАС готовился ко "второму этапу" нападения на территорию Израиля. По информации американских журналистов, есть прямые доказательства того, что боевики не собирались останавливаться и хотели во второй раз с октября атаковать Израиль. Необходимо им это для того, чтобы разжечь войну на Западном берегу реки Иордан и за пределами.