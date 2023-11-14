"Сложно объяснить, что многие погибли": Путин не решается объявлять мобилизацию, — аналитик

По словам Шона Белла, прежде чем мобилизовать больше людей, главе Кремля нужно объяснить, что случилось с теми, кого привлекли в российскую армию прежде.

Россия несет значительные потери военного состава, однако по ряду причин Владимир Путин не решается объявить всеобщую мобилизацию и привлечь больше жителей РФ в армию. Так считает британский военный аналитик Шон Белл, сообщает Sky News.

"Им крайне необходимо мобилизовать больше людей из общего населения", — заявил Белл.

Одной из причин, по которым Путин пока не объявляет мобилизацию — необходимость провести всеобщие президентские выборы весной следующего года.

"Если вам нужно мобилизовать больше людей, вы должны объяснить, что случилось с ребятами, которых уже мобилизовали", — заявил аналитик.

По его словам, трудно объяснить, что многих из них уже нет в живых.

"В РФ не совсем все демократично, но Путин все же не хочет спровоцировать против себя новое восстание", — добавил Белл.

Недавно президент РФ одобрил новые ограничения относительно освещения в СМИ президентских выборов.

Поправки предусматривают, что только журналистам из зарегистрированных СМИ разрешается освещать заседания избирательных комиссий. Фрилансерам и независимым журналистам запретят это делать.

Освещение деятельности комиссии на военных базах или территориях, находящихся под военным управлением, также запрещено.

Напомним, что, по словам директора сети новых геополитических исследований Михаила Самуся, Путина ожидает крах, и Трамп не будет говорить с ним на равных после деоккупации Крыма. Для этого ВСУ нужны F-16.

Также сообщалось, что в Херсонской ОВА рассказали о состоянии двухмесячного младенца после обстрела гражданского авто в Херсоне.