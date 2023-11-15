Бои на самых горячих участках фронта: РФ использует химоружие и не жалеет резервы, — DeepState

По словам аналитиков, самым горячем участком фронта остается Авдеевка, однако россияне ведут активные наступательные действия и на других направлениях.

Россияне применили химическое оружие на Сватовском и Бахмутском участках фронта. Об этом сообщили аналитики сообщества DeepState в отчете от 14 ноября.

"Зафиксировано два случая применения химического оружия на Сватовском и Бахмутском отрезке, скорее всего, враг использовал хлорпикрин, которого в запасах немало, и уже неоднократно использовался против наших войск", — сказано в сообщении.

По словам аналитиков, самым горячем участком фронта остается Авдеевка, однако россияне ведут активные наступательные действия и на других направлениях. Это создает сложности с управлением резервами. С другой стороны, РФ свои резервы не жалеет.

"Как пример, 104 ДШД врага, которая должна была до 1 декабря проходить слаженность или уже находится в Херсонской области, или находится на марше", — сказано в отчете.

В DeepState заявили, что возле Авдеевки зафиксированы штурмовые действия к западу от Каменки. На Бахмутсокм направлении враг продолжает активно действовать возле Ягодного и Клещеевки. На Сватовском направлении продолжаются столкновения у Лимана Первого, Синьковки и Первомайского. В местах основных ударов россияне имеют значительное преимущество в живой силе, за счет этого ежедневно враг может продвигаться к 1-2 позиции.

На остальных направлениях, как сообщается, также продолжаются бои.

Напомним, что спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил, что РФ готовит отряды для штурмов на Таврическом направлении. По его словам, новые группы формируются из недавно мобилизованных россиян, а также отрядов "Шторм Z".