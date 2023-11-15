Российские войска показали модернизированные Т-62М образца 2022 года (фото)

За год армия РФ дошла до большей унификации в вопросе модернизации Т-62. Если раньше машина получала только прицел, то сейчас и прицел, и бронирование, и противокумулятивные решетки.

В Запорожской области российские войска показали тренировки на модернизированных Т-62М образца 2022 года. Фотографии показательны тем, что оккупанты стандартизировали процесс работ над старыми танками. Об этом сообщает Defense Express.

Вооруженные силы РФ показали, как утверждается, тренировку на полигоне в Запорожской области. На кадрах были несколько танков Т-62, которые модернизированы по одному стандарту. С появлением Т-62 на фронте оккупанты хаотично дорабатывали машины. В феврале 2023 года Т-62М получали прицелы 1ПН-96МТ-02, но дополнительного бронирования не было.

Т-62М образца 2022 года на полигоне Фото: РИА-Новости

В марте 2023 года стало известно, что 103-й бронетанковый ремонтный завод выпускал 10 танков Т-62 в месяц. При этом по плану должно было быть 22 машины. Также на Т-62 установили дополнительную лобовую бронированную деталь, на которую уже дополнительно установили динамическую защиту.

Т-62 с целым каркасом от дронов-камикадзе Фото: скриншот

Оккупанты не останавливали работы над модернизацией Т-62. Машины стали получать динамическую защиту "Контакт-1" и различные версии мангалов. Иногда Т-62 обшивали целым каркасом, чтобы уберечься от ударов дронов-камикадзе. На последних фотографиях все Т-62М образца 2022 года имеют ДЗ и противокумулятивные решетки в районе двигателя и башни.

Напомним, 2 октября российские войска применили танк-камикадзе Т-62 в роли машины для разминирования.

23 июня в сети показали, как артиллерийский удар проломил башню российскому танку Т-62.