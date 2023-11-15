Убийство пропагандиста Татарского: Дарью Трепову завербовал журналист, — росСМИ

Журналист якобы нашел Трепову в сети и свел ее с другими организаторами взрыва. Девушка должна была втереться в доверие к Татарскому, как "патриотическая художница-скульптор".

Россиянку Дарью Трепову, которую обвиняют в убийстве российского пропагандиста и военкора Владлена Татарского, завербовал через твиттер журналист Роман Попков. Он якобы увидел публикации девушки с акций протестов против войны и связался с ней. Об этом пишет российское издание Mash на Мойке.

"Националист обратил внимание на девушку в марте 2022-го, когда та участвовала в антивоенных митингах на Гостинке вместе с мужем и шутила на эту тему в сети", — пишет издание со ссылкой якобы на показания Треповой.

Как пишет СМИ, журналист подписался на Трепову в сети, а та написала ему сообщение о том, что хочет сбежать в Украину и способствовать оппозиционной деятельности. Попков свел ее с другими организаторами взрыва, а в октябре якобы началась активная подготовка к убийству военкора Владлена Татарского.

"Mash на Мойке" пишет, что девушка имела задачу купить "левые" карточки в метро и втереться в доверие к Татарскому, как "патриотическая художница-скульпторка". Ее снабдили поддельным водительским удостоверением на имя реально существующей студентки академии Репина Анастасии. Также Трепова купила телеграм-канал об искусстве, который та администрировала и периодически выкладывала посты патриотической направленности.

Что говорит Попков

Российский журналист Роман Попков, который живет в Украине, заявил, что не имеет отношения к убийству пропагандиста Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. Об этом он сказал в комментарии российскому проекту журналистских расследований The Insider.

"Разумеется, никаких приказов взрывать этого черта я ей не давал и такого рода операцией не занимался... Я уверен, что сейчас придут к моей матери в Брянск, она в России до сих пор живет. Как вы считаете, я бы занимался этим, учитывая, что у меня семья в России осталась? Я не причастен к убийству Владлена Татарского, к сожалению. Он абсолютно заслужил то, что с ним произошло, но я не причастен", — заявил он.

Попков считает, что власть имеет на него зуб, потому что он — сторонник оппозиционера Алексея Навального и проукраинский журналист.

Ранее сообщалось, что 2 апреля в одном из кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Погиб военкор и пропагандист Владлен Татарский. Он как раз проводил в заведении свой творческий вечер.

3 апреля в РФ задержали подозреваемую в убийстве Татарского Дарью Трепову. Девушка пришла на мероприятие и вручила Татарскому статуэтку, которая затем взорвалась.