Российские войска используют необычную маскировку артиллерийских позиций (видео)

Позиция противника была оборудована ставнями, которые открывались перед выстрелом миномета, и закрывались стразу после него.

Российские захватчики в лесу возле Кременной оборудовали минометный расчет, замаскировав позицию необычным образом. Так 120-мм миномет был установлен в окопе с выдвижными ставнями, которые перед выстрелом открывались, а после выстрела сразу закрывались солдатами расчета. Об этом сообщили разведчики 12-ой бригады особого назначения НГУ "Азов", опубликовав соответствующее видео.

Вражеская позиция была обнаружена украинскими бойцами с помощью аэроразведки. Беспилотник зафиксировал расположение минометного расчета противника, после чего по нему был нанесен точный удар.

Также кроме данной позиции, украинские защитники уничтожили еще вражеские ЗРК "Стрела-10", расчет АГС и одну боевую машину пехоты.

"Разведка 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" и бригадная артиллерийская группа вместе со смежными подразделениями зафиксировали и уничтожили четыре вражеские цели: зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", АГС, БМП и минометный расчет противника", — говорится в сообщении.

По мнению экспертов "Милитарного", такое решение российских артиллеристов позволяет при больших интервалах ведения огня долго занимать позицию несмотря на активную контрбатарейную борьбу. Данная тактика россиян свидетельствует о позиционном характере боевых действий в лесах под Кременной, отметили обозреватели.

По словам экспертов, похожую маскировку начали применять и украинские артиллеристы. Помимо всего прочего, такой способ маскировки в совокупности с инженерным решением помогает защитить позицию от FPV-дронов, подчеркнули эксперты.

Позиция минометного расчета ВСУ. Источник: "Милитарный"

Напомним, по информации обозревателей Defence Express, российские войска получили от Северной Кореи весь спектр артиллерийских боеприпасов. В их число входят 122-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, мины для 120-мм минометов, а также реактивные снаряды для РСЗО.