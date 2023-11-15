Более 17 млн за ракету: США одобрили продажу Южной Корее передовой ПРО SM-6

Сеул планирует приобрести ракеты для эсминцев класса Jeongjo the Great, чтобы значительно расширить противовоздушные возможности на фоне угрозы КНДР.

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу в Южную Корею до 38 зенитных ракет SM-6 Block I на сумму 650 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Администрация программы оборонных закупок Южной Кореи планирует приобрести передовые ракеты для эсминцев класса Jeongjo the Great. Они оснащены системой AEGIS. Запрос на продажу Сеул подал еще весной 2022 года. Сначала ожидалось, что контракт обойдется в 586 млн долларов, но из-за инфляции стоимость выросла.

SM-6 способна сбивать баллистические цели в радиусе 240 км

Соглашение будет включать до 38 ракет SM-6 Block I и пусковые системы вертикального запуска Mk.21. Выполнять контракт будет Raytheon Missiles and Defense. Приобрести передовые ракеты решено из-за роста угрозы со стороны Северной Кореи.

Эсминцы оснащены передовыми системами активного наведения, а радар сможет обнаружить цель на расстоянии более 400 км. SM-6 способна перехватывать воздушные цели, а также крылатые или баллистические ракеты. В случае баллистических ракет радиус действия комплекса составляет 240 км. Для сравнения у самой современной ракеты для Patriot этот показатель составляет 60 км.

Южная Корея ожидает получить заказанные 38 ракет до 2031 года.

Напомним, 14 ноября Китай обвинил Японию в гонке вооружений из-за наращивания потенциала.

13 ноября в Воздушных силах подтвердили переоборудование ЗРК "Бук-М1" под американские ракеты.