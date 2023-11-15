На фронте ликвидировали провокатора событий возле Дома профсоюзов в Одессе (фото)

Владислав Войцеховский воевал на стороне РФ. После событий в Одессе 2014 года его арестовали украинские правоохранители, однако позже он был обменян.

Украинские военные ликвидировали на фронте провокатора событий, которые произошли в мае 2014 года возле Дома профсоюзов в Одессе. Речь идет о боевике Владиславе Войцеховском, сообщает полковник ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Также смерть российского боевика подтвердил его побратим с позывным "Медведь". В своем Telegram-канале он написал, что был знаком с Войцеховским с 2013 года и вместе участвовал в событиях возле одесского Дома профсоюзов.

"Знакомы мы были еще с далеких времен, когда и Одесса могла смеяться и шутить, в далекий уже 2013 год… Далее, наступил 2014… Куликово Поле, штурм и взятие облсовета… Затем Дом Профсоюзов, где Влад по воле свыше выжил", — говорится в сообщении.

Публикация побратима Владислава Войцеховского Фото: Скриншот

По данным сайта "Миротворец" Войцеховский был активистом леворадикальной организации "Борьба". Он занимал должность командира взвода 4-й отдельной мотострелковой бригады.

Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"/Telegram Фото: Анатолій Штефан "Штірліц"

Как ранее сообщалось в СМИ, боевик был задержан сотрудниками украинской службы безопасности в сентябре 2014 года. Во время обысков в его квартире были обнаружены взрывчатые вещества. Отмечалось, что его задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В 2015 году его обменяли. Впрочем, согласно информации на сайте Министерства внутренних дел, он находится в розыске по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

События возле Дома профсоюзов в Одессе

2 мая 2014 года состоялось патриотическое шествие фанатов одесского "Черноморца" и харьковского "Металлиста" к которому присоединились другие патриотические организации.

Впрочем сорвать ее решили активисты "Антимайдана", в результате чего происходила стычка и погибло 6 человек. Далее борьба продолжилась возле одесского Дома профсоюзов, где находились пророссийские активисты.

Активисты бросали друг в друга коктейли Молотова, в результате чего возник пожар в здании. Сообщалось, что из-за пожара погибли 48 человек, еще 250 получили ранения.

Напомним, в конце октября полковник ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан сообщал, что в Донецке в аварии погиб боевик "ДНР" Константин Ланчак. Он воевал против Украины с 2014 года и участвовал в боях в Иловайске и Дебальцево. Также в июне во время выполнения задания погиб российский комбриг Максим Харламов.