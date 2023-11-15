Артиллеристы уничтожили в промышленной зоне зенитный комплекс РФ времен Второй мировой (видео)

Систему ПВО, которую разработали в СССР в 1940-х годах, замаскировать за зданиями на одном из разрушенных предприятий.

На Северском направлении бойцы Национальной гвардии уничтожили советский зенитно-артиллерийский комплекс. Результаты работы опубликовали в пресс-службе Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубіж" в Facebook.

Украинские защитники обнаружили установку на территории промышленной зоны. Российские оккупанты надеялись замаскировать технику за зданиями, но им этого сделать не удалось.

Впоследствии нацгвардейцы применили артиллерию. Советский комплекс С-60 с пушкой АЗП-57 калибра 57-мм успешно ликвидировали наши артиллеристы. Результаты этой взрывной встречи четко видно на видео.

"Изобретение времен Второй мировой уничтожено", — говорится в сообщении.

Характеристики комплекса С-60

Зенитно-артиллерийский комплекс С-60 разработали в СССР. Он использует зенитные пушки АЗП-57 калибра 57 мм (разработаны в середине 1940-х годов), широко распространенный в мире. Проектирование пушки начали в 1944 году.

АЗП-57 комплекса С-60 оказалась первой советской полевой зенитной пушкой, которая осуществляла наведение в дистанционном режиме. Пушки этого комплекса широко использовались в различных конфликтах XX века, в частности во время Вьетнамской войны.

В РФ комплекс находится на консервации, а офицеров-командиров обслуги выпускали до 2007 года. Для обслуживания АЗП-57 комплекса С-60, российские военные проходят переобучение на другие виды противовоздушного вооружения.

Напомним, в июне ВСУ уничтожили зенитно-артиллерийский комплекс С60 на базе грузовика "Урал". Артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины и 10-я отдельная горно-штурмовая бригада провели успешные действия на фронте и уничтожили технику, которая донимала пехотинцев.