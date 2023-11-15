"Голосование Конгресса – не измена": продолжат ли США помогать Украине, – Маркарова

Посол Украины в США заверила, что помощь Киеву на 2024 год активно обсуждается в Конгрессе, но дискуссии – очень сложные, и включают не только Украину, но и внутренние вопросы.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что принятую Конгрессом временную бюджетную резолюцию (ВБР), в которой не предусмотрена помощь Украине и Израилю, нельзя считать "изменой". Маркарова также рассказала о том, на каком этапе находятся обсуждения поддержки Киева на 2024 год. Об этом дипломат написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Маркарова отметила, что ВБР была принята с единственной целью – избежать прекращения работы правительства, и предусматривает бюджетные расходы только на три месяца.

"Никакие дополнительные вопросы, которые сейчас активно обсуждаются в Конгрессе, включая международную помощь Украине и Израилю, не планировались в этом документе", – подчеркнула Маркарова.

В дальнейшем проект ВБР потребует утверждения в Сенате и подписи Президента США Байдена.

"Помощь Украине в активном обсуждении в Конгрессе – как в варианте предложения поданного Администрацией Байдена, так и в разных других модальностях, но в отличие от ВБР помощь нам обсуждается на год, а не на 3 месяца", – пояснила посол.

По словам Маркаровой, украинские дипломаты и все сторонники Украины в США, включая диаспору и различные организации, "активно доносят" до сведения Конгресса три важных аргумента:

Победа Украины в войне с Россией в интересах национальной безопасности США. Украине срочно требуется продление помощи, долгое ожидание приведет к ослаблению позиций. Помощь необходима по нескольким направлениям: военная, бюджетная, энергетическая и гуманитарная.

"Дискуссии в конгрессе — очень сложные, и включают как вопросы, связанные с Украиной, так и абсолютно внутренние вопросы, обострившиеся в предвыборный год. Однако наши друзья и украинские кокусы [сторонники] в Конгрессе делают без преувеличения титаническую работу по обоснованию, почему сейчас пора поддержать Украину", – написала Маркарова.

Посол отметила, что рассматривая настроения американских законодателей, скорее нужно обратить внимание на тот факт, что вчера, 14 ноября, Сенат второй раз не поддержал проект помощи Израилю по сокращенной процедуре, что говорит об отсутствии консенсуса в Сенате по этому вопросу. Она добавила, что сторонники поддержки Украины четко высказываются о необходимости поддержки и Украины, и Израиля.

Напомним, посол Украины в США рассказала, будут ли новые поставки ракет ATACMS. По словам Оксаны Маркаровой, Украина на самом деле имеет мощную двухпартийную поддержку в Конгрессе.

Ранее Фокус писал, что США тайно предоставляет оружие Израилю. Пентагон предоставил Израилю противобункерные снаряды, которые помогли добраться до тайника командиров ХАМАС. Также журналисты отметили, что различные типы боеприпасов отправляют со складов США и Европы.