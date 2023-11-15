"Как элемент подготовки": в ВСУ назвали причину длительных полетов истребителя МиГ-31

Россияне четко понимают, что Украина в полудепрессивном состоянии, когда в государстве не функционируют организации, предприятия, школы, поэтому такие воздушные тревоги могут спровоцировать экономические последствия.

Российские войска осуществляют дозаправку истребителя МиГ-31 во время его полета, поэтому воздушные тревоги в Украине стали длиннее. Об этом в комментарии "РБК-Україна" сообщил Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил ВСУ.

К таким действиям враг прибегал неоднократно. Авиасудно оккупанты часто дозаправляют в воздухе.

Юрий Игнат обратил внимание на то, что этому самолету не нужно дозаправляться в воздухе, чтобы наносить удары по территории Украины. МиГ летит на большие дистанции. Для заправки этого авиасудна используются аэродромы базирования — "Саваслейка", "Моздок" и "Ахтубинск".

В основном они делают полеты, которые длятся по 20-30 минут. Это взлет, посадка, полтора часа — отработка горючего в штатном режиме.

"Когда 3 и более часов — это идут дозаправки в воздухе как элемент подготовки", — пояснил Игнат.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ назвал и цель таких действий россиян. По словам Игната, россияне четко понимают, что Украина в полудепрессивном состоянии, когда в государстве не функционируют организации, предприятия, школы. Это негативно влияет на нашу экономику безусловно.

В эфире 24 Канала военный эксперт Владислав Селезнев также прокомментировал действия оккупантов. Он считает, что враг понимает поведение украинцев, ведь большая часть граждан по 3 — 4 часа находится в укрытиях.

"Поэтому россияне отрабатывают задачу дозаправки в воздухе авиационным керосином", — отметил эксперт.

Напомним, 10 ноября стало известно, что в России провели учения по высотному перехвату на МиГ-31. С появлением у ВВС Норвегии самолетов F-35 воздушное стратегическое положение России в северных регионах, по прогнозам, значительно ухудшится, поскольку эти авиасудна имеют технологическое преимущество.