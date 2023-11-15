Военный корабль США сбил дрон над Красным морем, выпущенный с территории Йемена, — СМИ

По подсчетам журналистов, это второй случай с начала острой фазы конфликта между Израилем и ХАМАС, когда американским военным пришлось сбивать летящие боеприпасы рядом со своими военными кораблями.

Американский военный корабль сбил дрон над Красным морем, который запустили с территории Йемена. Об этом в среду, 15 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух официальных представителей властей США.

По подсчетам журналистов, судя по всему, это только второй случай с начала острой фазы конфликта между Израилем и ХАМАС, когда американским военным кораблям приходится сбивать летящие боеприпасы рядом со своими военными кораблями.

Представители США на условиях анонимности отметили, что эсминец Thomas Hudner класса Arleigh Burke сбил дрон рано утром. Не сообщалось, насколько близко дрон находился рядом с кораблем прежде, чем его сбили.

Напомним, что США тайно предоставляет оружие Израилю. По данным Bloomberg, Минобороны США передало Израилю противобункерные боеприпасы; разные виды снарядов отправляют со складов США и Европы.

Также сообщалось, что спустя два дня после захвата ЦАХАЛ подорвал парламент ХАМАС в Секторе Газа. На размещенных кадрах видно здание, окутанное густым дымом. Однако нет информации о том, устояло ли оно. Армия обороны Израиля сообщала о контроле над зданием несколько дней назад.