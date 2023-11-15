Врут и присваивают средства: СМИ нашли в России иностранцев, собирающих деньги для ВС РФ (фото)

Среди людей, поддерживающих российскую армию, журналисты выявили индейца-коммуниста, фейкового спецназовца из Франции, а также сестер из оккупированной Макеевки.

После начала полномасштабной войны в Украине в Российской Федерации появилось большое количество людей, якобы собирающих деньги на Вооруженные силы РФ. В частности, среди них есть иностранцы. О нескольких таких личностях говорится в статье российского портала Insider от 15 ноября.

Индеец, ставший коммунистом

Джон Энтони Роблес II из индейского племени Таино является уроженцем Пуэрто-Рико. Он утверждает, что его отец был генетиком и использовал своих детей в качестве подопытных. В подростковом возрасте он сбежал в Калифорнию, где был помещен в детский приют.

Позже индеец прошел курс по советологии при Пенсильванском университете, где изучал коммунистическую идеологию и политическое устройство СССР. В последствии он стал членом Компартии США и начал рассказывать другим студентам, что "СССР — лучшая страна в мире, а Ленин позаимствовал свои коммунистические идеи у индейцев его племени".

Кроме того, Роблес не раз выявлял желание жить в СССР. Так, однажды он получил письмо, в котором женщина по имени Галина приглашала его в Россию, утверждая, что хочет связать с ним судьбу. Будучи в разводе, индеец принял решение лететь в РФ, прихватив с собой сына и дочь.

Удостоверение Роблеса Фото: Insider

По приезду в Россию Роблес не смог найти Галину по указанному в письмах адресу и получил удостоверение беженца из США. Ветеран российской разведки рассказал журналистам, что мужчину хотели использовать в целях пропаганды, однако в Кремле не поддержали инициативу, опасаясь ухудшения отношений с США.

Тем не менее Роблес получил работу в российских СМИ и до сих пор проживает в России. Индеец принимал участие в автопробегах "Русской весны", обклеил свой автомобиль Z-символикой и требует заблокировать в России Google/Android, Yandex и WhatsApp. Он также называет себя волонтером и просит деньги для нужд российской армии.

"Спецназовец" из Франции.

Российские СМИ утверждают, что Адриан Боке служил во французском спецназе, однако после ранения переквалифицировался в журналиста-расследователя. По словам самого француза, он почти два года пролежал парализованным в военном госпитале. Он также заявил, что якобы поехал с гуманитарным грузом в Украину, где обнаружил "нацистов" в ВСУ и "фальсификацию российских зверств".

"Когда мы въехали в Бучу на автомобиле, я находился на пассажирском сидении. И когда мы проезжали по городу, я видел на обочинах улиц тела людей, и при этом у меня на глазах из грузовиков доставали тела людей, которые выкладывали рядом с лежащими на земле телами, чтобы придать эффект массовости гибели людей", — цитируют журналисты один из фейков Боке.

Адриан Боке Фото: Insider

В своих соцсетях француз просит деньги на документальные фильмы о "преступлениях укронацистов", а также собирает средства для лечения раненых боевиков из "ДНР"

Деятельность Боке привлекла внимание французских журналистов, которые выяснили, что он никогда не служил в спецназе, а ранение получил во время учебной стрельбы. Кроме того, журналисты установили, что Боке не был в Буче в тот период, о котором он говорит в своих "воспоминаниях".

Сестры Корниенко из Макеевки

Уроженки Донецкой области Валентина и Екатерина Корниенко, по словам журналистов, были замешаны в событиях на Майдане, где приносили еду и воду "беркутовцам". Позже их заметили в окружении Игоря Стрелкова-Гиркина.

По данным журналистов, в течение последних десяти лет сестры часто передвигались по маршруту Ростов-на-Дону — Москва — Санкт-Петербург, доставляя российским военным тепловизоры, прицелы, радиостанции, обвесы на автоматы, глушители, квадрокоптеры, дизели, берцы и прочее снаряжение.

Валентина и Екатерина Корниенко Фото: Insider

Авторы статьи полагают, что сестры существенно обогатились, занимаясь волонтерской деятельностью. Так, в 2022 году Екатерина купила квартиру в престижном ЖК Ростова-на-Дону.

Кроме того, в 2015 году в сети появилась информация, что "МВД" "ДНР" завело на Валентину и Екатерину уголовное дело в связи с присвоением гуманитарной помощи через возглавляемый ими фонд "Доброруссия".

Напомним, 21 октября Министерство обороны России опубликовало очередной фейк, обвинив Украину в подготовке провокации в Николаевской области, в которой якобы будет применяться вирус птичьего гриппа.

Ранее, 6 ноября, аналитики отметили, что среди всех европейских стран российская пропаганда направляет наибольшее количество фейков на Польшу, поскольку страна приняла много украинских беженцев.