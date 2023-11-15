Поймал 7 гранат, но 8-я его убила: герой спас десятки человек во время атаки ХАМАС, — СМИ (видео)

Израильтянин британского происхождения отбивался от боевиков ХАМАС, выбрасывая гранаты, которые бросались в бомбоубежище. Но одна из гранат разорвалась в него в руках.

22-летний Анер Шапиро погиб во время нападения боевиков ХАМАС 7 октября. Но при этом он спас жизни десятков израильтян, бросая гранаты в нападавших. Об этом сообщает The Mirror.

Израильтянин британского происхождения отбивался от боевиков ХАМАС, выбрасывая гранаты, которые нападавшие бросали в бомбоубежище, где пытались укрыться посетители фестиваля Supernova. Но в конечном итоге он не выжил.

22-летний Анер Шапиро погиб 7 октября во время атаки хамасовцев на музыкальном фестивале у границы с Сектором Газа. Он пришел на помощь другим участникам рейва.

Сообщается, что ему удалось поймать семь брошенных гранат, каждая из которых могла нанести смертельные ранения.

Очевидцы рассказали, что он стоял у входа в бомбоубежище, внутри которого прятались 30 других молодых людей. Боевики ХАМАС, в свою очередь, бросали гранаты внутрь, а Шапиро их ловил.

"Он стоял у входа и выбрасывал гранаты, ему удалось спасти стольких людей", — сказала свидетельница происшествия.

На опубликованном видео видно, что большинство гранат детонируют у входа в убежище, но в конце звучит сильный взрыв в проходе в помещение. Восьмая грана, как сообщается, взорвалась в руках героя.

Видео инцидента, снятое видеорегистратором, было опубликовано в израильском Telegram-канале South First Responders.

Видео, снятое во время нападения боевиков ХАМАС

Напомним, что, по сообщениям СМИ, операция Израиля в Газе разочаровала США из-за гибели гражданского населения.

Также сообщалось, что военный корабль США сбил дрон над Красным морем, который был выпущен с территории Йемена.