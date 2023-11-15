Операция Израиля в Газе разочаровывает США из-за гибели гражданского населения, — СМИ

В то же время, как сообщает Bloomberg, представители американской стороны и в дальнейшем выполняют запросы Израиля на оружие и пока это не грозит никакими последствиями своему ключевому партнеру на Ближнем Востоке.

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Разочарование США Израилем постепенно нарастает по мере того, как растет количество погибших среди гражданского населения Газы. Об этом сообщает Bloomberg.

Чиновники американской администрации, как говорится в сообщении, недовольны разговорами с израильскими коллегами. Они попросили журналистов не называть их фамилии.

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Администрация президента США Джо Байдена увеличила количество частных сообщений в Израиль, поскольку нетерпение значительно возросло. В то же время представители американской стороны продолжают выполнять запросы Израиля на оружие и пока это не грозит никакими последствиями ключевому партнеру США в регионе.

Высокий уровень напряжения в этих разговорах подчеркивают риски стратегии администрации Байдена, представители которой преимущественно поддерживают идею демонстрации сильной публичной поддержки премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

Это оказалось сложным балансом, поскольку Израиль активизирует свою кампанию против ХАМАС, которую США и Европейский Союз признали террористической группой, а количество погибших среди гражданского населения в секторе Газа могло вырасти до более 11 тысяч человек. Администрация также подверглась растущему давлению со стороны арабских союзников, которые утверждают, что поддержка администрации Байдена дала руководителю израильского правительства разрешение продолжать боевые действия.

Еще одним спорным пунктом, по информации издания, является будущее сектора Газа. В то же время правительство Израиля заявляло, что не намерено оккупировать этот район, до заявления, что израильские силы останутся там на неопределенный срок.

Напомним, как сообщило израильское издание Kann News 15 ноября, ЦАХАЛ взорвал парламент ХАМАС в Секторе Газа. Местный парламент, который уже частично пострадал от боевых действий на этой территории, после мощного взрыва был окутан черным дымом.