Операція Ізраїлю у Газі розчаровує США через загибель цивільного населення, – ЗМІ

Водночас, як повідомляє Bloomberg, представники американської сторони й надалі виконують запити Ізраїлю на зброю і наразі це не загрожує жодними наслідками своєму ключовому партнеру на Близькому Сході.

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Розчарування США Ізраїлем поступово наростає в міру того, як зростає кількість загиблих серед цивільного населення Гази. Про це повідомляє Bloomberg.

Чиновники американської адміністрації, як йдеться у повідомленні, незадоволені розмовами з ізраїльськими колегами. Вони попросили журналістів не називати їхні прізвища.

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Нападають навіть із мечетей: офіцер ЦАХАЛ розповів про бої з бойовиками в Секторі Гази

Адміністрація президента США Джо Байдена збільшила кількість приватних повідомлень в Ізраїль, оскільки нетерпіння значно зросло. Водночас представники американської сторони й надалі виконують запити Ізраїлю на зброю і наразі це не загрожує жодними наслідками ключовому партнеру США в регіоні.

Високий рівень напруги у цих розмовах підкреслюють ризики стратегії адміністрації Байдена, представники якої переважно підтримують ідею демонстрації сильної публічної підтримки прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Це виявилося складним балансом, оскільки Ізраїль активізує свою кампанію проти ХАМАС, яку США та Європейський Союз визнали терористичною групою, а кількість загиблих серед цивільного населення в секторі Гази могла зрости до понад 11 тисяч осіб. Адміністрація також зазнала зростаючого тиску з боку арабських союзників, які стверджують, що підтримка адміністрації Байдена дала керівнику ізраїльського уряду дозвіл продовжувати бойові дії.

Ще одним суперечливим пунктом, за інформацією видання, є майбутнє сектору Гази. Водночас уряд Ізраїлю заявляв, що немає наміру окуповувати цей район, до заяви, що ізраїльські сили залишаться там на невизначений термін.

Нагадаємо, як повідомило ізраїльське видання Kann News 15 листопада, ЦАХАЛ підірвав парламент ХАМАС у Секторі Гази. Місцевий парламент, який уже частково постраждав від бойових дій на цій території, після потужного вибуху був оповитий чорним димом.