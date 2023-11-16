Уничтожили под 600 россиян: Тарнавский рассказал о потерях ВС РФ на фронте (фото)

Бойцы ОСУВ "Таврия" ответственны за половину потерь ВС РФ, которые произошли за прошедшие сутки. Кроме того, они взорвали треть российских танков и треть бронированных машин, которые вошли в статистику Генштаба ВСУ 16 ноября.

На Таврическом направлении Силы обороны продолжают давить на позиции ВС РФ. В течение суток 15-16 ноября удалось ликвидировать почти 600 российских военных, более 40 единиц военной техники, в частности — танки, ББМ, орудия и БПЛА. Детали текущей ситуации на Запорожском отрезке фронта описал командующего ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. Об этом говорится в заметке украинского военачальника в Telegram-канале.

Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении произошло 45 боевых столкновений. При этом артиллеристы и ракетчики выполнили 1170 огневых задач.

В течение суток бойцы ОСУВ "Таврия" нанесли ВС РФ следующие потери:

живая сила — ликвидировано 594 чел;

военная техника — уничтожено 43 ед. техники, среди них — три танка, пять боевых бронемашин, шесть артиллерийских орудий, одну установку реактивного огня, одно средство ПВО ВС РФ, 19 российских беспилотников;

склады БК — взорвано три шт.

Также командующий указал, что уничтожен "важный объект врага", но не указал, о чем идет речь и где именно он находился. Подтвердил, что продолжаются наступательные действия ВСУ в Мелитопольском направлении. На другом участке фронта — под Авдеевкой — украинские воины продолжают держать оборону.

В заметке Тарнавского не приводятся детали боевых действий на Таврическом направлении. При этом на странице Facebook ОСУВ "Таврия" показали, что украинцы противодействуют врагу с помощью бронетехники. Сначала россияне пытались прорвать позиции ВСУ — провели "самоубийственную атаку". Сначала врага остановили, а затем пошли вперед бронемашины 58 мотопехотной бригады им. Ивана Выговского, которые уничтожили российскую технику и живую силу.

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области — детали

На онлайн-карте DeepState не отметили изменений на линии фронта, на котором воюют подразделения ОСУВ "Таврия" ВСУ. При этом военный обозреватель Константин Машовец отметил успехи Сил обороны возле Работино, Новопокровки и Вербового. В свою очередь Генштаб ВСУ сообщил об атаках врага в направлении Новодаровки — населенного пункта к западу от Великой Новоселки и к северу от Приютино.

Участок возле Большой Новоселки и Новодаровки по состоянию на 16 ноября 2023 года Фото: DeepState Участок возле Работино и Новопокровки по состоянию на 16 ноября 2023 года Фото: DeepState

Отметим, 16 ноября стали известны рекордные потери ВС РФ — украинское командование написало о "минус" 1330 российских солдат, обезвреженных за прошедшие сутки. Из сообщения Тарнавского следует, что половина из них погибли на участке фронта, который обороняет ОСУВ "Таврия".

Кроме того, в соцсетях рассказали об атаке украинских диверсантов на российский блиндаж, где могли находиться "кадыровцы". На кадрах с места событий можно насчитать около десятка раненых и убитых врагов.

Напоминаем, в ночь на 16 ноября было тревожно на трех участках, подконтрольных РФ. В частности, сначала стало известно об атаке беспилотников в Брянской области и в оккупированном Крыму. Затем в сети написали о пожаре в военной части в Волгоградской области, расположенной в 600 км от границ Украины.