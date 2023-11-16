"Оказывают психологическое давление": россияне усилили репрессии подростков в оккупации, — ЦНС

По информации подполья, во время бесед молодым людям предлагают сдавать "нелояльных" к так называемой власти сверстников и рассказывают об уголовных статьях, которые могут быть применены к ним.

Сотрудники следственного управления Российской Федерации проводят рейды по учебным заведениям на временно оккупированных территориях Херсонской области в поисках информаторов. Об этом 15 ноября сообщили в Центре нацианального сопротивления (ЦНС)

"Россияне ищут подростков, которые по их мнению касаются помощи Силам Обороны Украины в освобождении их родного края. Наследники "чекистов" обходят колледжи и училища и проводят "профилактические беседы", — говорится в сообщении ЦНС.

По информации подполья, во время таких бесед студентам предлагают сдавать "нелояльных" к так называемой власти однокурсников. В частности молодым людям рассказывают об уголовных статьях, которые могут быть применены к ним и предупреждают о "последствиях", то есть совершают психологическое давление.

Ситуация в Херсонской области

По оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 16 ноября 2023 года, на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Местные власти сообщают, что за минувшие сутки в Херсонской области ВС РФ совершили 94 обстрела, выпустив 531 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ДШК, СПГ, БПЛА и авиации.

"По городу Херсон противник выпустил 45 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и учебное заведение в Херсонском районе. Один человек получил ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, 14 ноября сообщалось, что на ВОТ уничтожили практически все украинские книги. По данным подполья, противник продолжает оставлять Луганскую и Донецкую области без украинской культуры. Запрещается вся литература, которая была выпущена в период с 1994 по 2021 год.