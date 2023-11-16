На энергоблоке №5 Запорожской АЭС произошла утечка реагентов из первого контура, — Энергоатом

По информации "Энергоатома", утечка реагентов произошла из-за перевода энергоблока к номинальным параметрам. Оккупанты не собираются переводить его в состояние "холодного останова".

На пятом энергоблоке Запорожской АЭС произошла утечка реагентов из первого контура во второй. Причиной инцидента стал перевод энергоблока в "горячее" состояние. Об этом сообщают в ГП "НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что оккупанты довели энергоблок до номинальных параметров в нарушение требований "Энергоатома" и условий лицензии Госатомрегулирования. Они используют сгенерированный пар энергоблока для отопления и нужд станции и не спешат переводить пятый энергоблок в состояние "холодного останова".

По словам президента "Энергоатома" Петра Котина, оккупанты пытаются вывести из ремонта третий энергоблок, разогреть его до номинальных параметров. Они это делают для того, чтобы пятый энергоблок вывести в "холодный останов". Он сказал, что такие действия являются ядерным шантажом и попыткой повредить оборудование еще одного энергоблока.

"Такие действия оккупантов могут привести к потере целостности трубок парогенераторов, что бесспорно не соответствует регламенту безопасной эксплуатации энергоблока АЭС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это может привести к аварийной ситуации. В частности, три таких ситуации уже произошло. Речь идет об обесточивании на 90 минут шестого реактора Запорожской АЭС 14 ноября, утечке воды во второй контур на четвертом энергоблоке и аналогичная ситуация на шестом энергоблоке.

Оккупация Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция остается под оккупацией РФ с первых дней полномасштабного вторжения. В начале октября глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказывал, что ГУР трижды пыталось освободить ЗАЭС и Энергодар, впрочем все операции были безуспешными.

Россия не оставляет попыток ядерного шантажа и использует в этом Запорожскую АЭС. В частности, в начале июля в Генеральном штабе сообщали, что РФ готовит провокацию со взрывами на АЭС. Тогда оккупанты разместили на крышах энергоблоков неизвестные предметы, похожие на взрывные устройства.

Тогда же в Институте изучения войны говорили, что такие действия России могут быть частью информационной операции для обвинения Украины.

Из-за несоблюдения требований эксплуатации на Запорожской АЭС постоянно случаются различные инциденты и угроза возникновения радиационных аварий. Так, в конце сентября в партизанском движении "Атеш" сообщали, что оккупанты пытались скрыть аварию, которую устроили на АЭС.

Напомним, в конце лета оккупанты привезли на территорию Запорожской электростанции военную технику и проводили учения по стрельбе. Они якобы отрабатывали ситуации с нападением ДРГ.

Также ранее недавно СМИ сообщали, что главный инженер временно оккупированной ЗАЭС в 2014 году получил российское гражданство. Получил паспорт он в Крыму, который неоднократно посещал.