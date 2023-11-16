Война с Китаем: солдаты Тайваня вскоре смогут проходить обучение на территории США

Подготовка тайваньских бойцов, считают представители комиссии USCC, позволит ознакомить военных с системами вооружений, которые они заказали у США.

Тайваньским солдатам вскоре может быть разрешено проходить обучение на территории США для подготовки к возможному вооруженному конфликту с Китаем. Американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности (USCC) опубликовала 14 ноября ежегодный доклад, в котором содержится предложение Конгрессу разрешить расширение тайваньской военной подготовки.

Согласно докладу, Китай продолжает наращивать многогранную кампанию политического, военного, экономического и информационного давления на Тайвань, подогревая опасения международного сообщества по поводу возможного вторжения.

Комиссия указала на важность разрешения группам наблюдателей с острова регулярно мониторить и участвовать в военных учениях, проводимых на территории США. При этом Соединенные Штаты считаются важнейшим союзником Тайбэя и остаются его основным поставщиком современного оружия и оборудования.

Главная цель, согласно отчету, — ознакомить тайваньских военных с системами вооружений, которые они заказали у США, но которые еще должны быть доставлены на Тайвань. Это способствует более быстрому развертыванию систем после их доставки.

"Уроки, которые все извлекли из происходящего в Украине, заключаются в следующем. Очень важно, чтобы военные были обучены передовым технологиям, которые они собираются получить, до того, как они их получат, и до того, как они понадобятся им в полевых условиях, потому что произошла ужасная задержка", — подчеркнула в своем заявлении председатель комиссии Кэролин Бартоломью.

Военные обозреватели The Defence Post отметили, что помимо обучения тайваньских солдат на территории США, комиссия предложила создать совместный американо-тайваньский центр для выявления и анализа военной деятельности Китая. В частности єтот центр также может быть использован для противодействия китайской дезинформации и наступательным кибер-операциям против островного государства.

Напомним, по информации издания Newsweek, на вооружении ВВС Тайваня недавно появились ракеты Ching Tien, которые могут преодолеть более 1000 км и долететь до Пекина. Новая разработка уже прошла тестирование и запущена в серийное произвосдтво..