Ни Украина, ни РФ не способны на прорыв: контрнаступление на Запорожье завершено, — СМИ

По данным журналистов, значительные силы Украины, в количестве трех бригад, заняли позиции на левобережье Днепра. Но дальше темпы продвижения будут не быстрее "одного села за раз".

Россия потеряла от 300 до 400 тысяч человек убитыми и ранеными за время полномасштабной войны в Украине. В наиболее тяжелых боестолкновениях под Авдеевкой счет потерь идет на 500-1000 человек в ежедневно. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на официальных лиц стран Запада.

По словам журналистов, чиновники, согласившиеся говорить на условиях анонимности, все же признали, что контрнаступление Украины на Запорожском фронте, по сути, завершилось, но сообщается, что "три бригады" переправились через Днепр возле Херсона.

Ни одна из сторон не способна провести решающую сухопутную операцию, отметил один из представителей западных стран, добавив, что дальше, судя по всему, последует "затяжной конфликт", в котором долгосрочная военная помощь США и Европы будет иметь решающее значение.

Значительные силы, в количестве трех бригад, заняли позиции на левобережье Днепра, откуда россияне не смогли вытеснить Силы обороны. Но нет информации о том, сколько бронетехники Украине удалось переправить через реку.

Несмотря на успешные действия на Днепре, представители Запада ожидают, что Украина сможет добиться лишь постепенного продвижения "одно село за раз". Примерные темпы контрнаступления были и минувшим летом к югу от Орехова и Великой Новоселки.

Потери ВС РФ, по подсчетам Генштаба ВСУ

По данным Генштаба Украины, российские войска потеряли 315 620 человек убитыми.

Потери ВСУ командование не озвучивает, но, по оценкам The Economist, в США считают, что не меньше 70 000 украинских военнослужащих погибли и еще до 120 000 получили ранения.

Напомним, что, по оценкам британского военного аналитика Майкла Кларка, ВСУ почти добились прорыва, но российские войска начали свои атаки. Зимой же возможно новое контрнаступление Украины.

Также сообщалось, что ВСУ могут зажать российские войска в клещи между Днепром и Токмаком.