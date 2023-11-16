В Одесской области уклонисты платили за фиктивный брак с женщинами с инвалидностью (фото)

Незаконную схему организовала 34-летняя женщина, она самостоятельно подыскивала уклонистов и женщин с инвалидностью, которые соглашались заключать фиктивный брак.

В Одесской области правоохранители разоблачили очередную схему, с помощью которой уклонисты бежали из Украины. На этот раз мужчины заключали фиктивные браки с женщинами с инвалидностью. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По информации следствия, незаконную схему организовала 34-летняя жительница Одесской области. Она сама подыскивала уклонистов и предлагала помощь в выезде за границу. Также она искала женщин с нужной группой инвалидности в возрасте от 18 до 57 лет, которые за деньги согласятся укласть фиктивный брак. За свои услуги организатор брала с военнообязанных мужчин 4,5 тыс. долларов.

Фото: МВС Фото: МВС Фото: МВС Фото: МВС Фото: МВС

В Департаменте стратегических расследований Нацполиции говорят, что фиктивная жена пересекала границу Украины вместе с уклонистом. Вскоре она возвращалась в Украину где через некоторое время разводилась с мужем.

Правоохранители задержали злоумышленницу при получении средств за помощь в заключении фиктивного брака. Во время обысков у подозреваемых обнаружили выводы комиссий о предоставлении инвалидности, свидетельства о браке, расторжении брака и договоры.

Отмечается, что организатору схемы и женщине с инвалидностью, которая согласилась заключить фиктивный брак сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через госграницу. Им грозит заключение на срок от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества.

Кто из мужчин может выехать за границу

Из-за действия военного положения в Украине действуют ограничения на выезд военнообязанных мужчин за границу. Впрочем некоторые из мужчин могут выехать из Украины. В частности, право на выезд за границу имеют многодетные родители, лица, сопровождающие лиц с инвалидностью, родители или опекуны, которые ухаживают за человеком с инвалидностью.

Кроме того, выезжать из Украины могут военнообязанные мужчины, которые внесены в систему "Шлях", имеют бронирование от Минэкономики или по состоянию здоровья снятии с воинского учета. Также пересечь границу на выезд из Украины имеют право мужчины с инвалидностью, или те, у кого инвалидность имеет жена.

Напомним, недавно на Закарпатье задержали мужчину, который хотел незаконно выехать из Украины. Он три дня бродил по горам, впрочем он заблудился и связался со спасателями.

Также 2 ноября в СБУ сообщали, что задержали злоумышленников, которые с помощью кареты скорой помощи доставляли военнообязанных мужчин к границе. Там их встречал сообщник организаторов схемы и помогал бежать из Украины лесными тропами.