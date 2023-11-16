"Заставляют Зеленского начать переговоры": патовая ситуация в Украине продлится еще год, — Times

По мнению главреда издания Яна Бреммера, Путин ждет, какова будет дальнейшая поддержка Западом Украины и какими будут результаты президентских выборов в США в 2024 году. А тем временем он будет посылать новых рекрутов на войну.

Тупиковая ситуация на фронте в Украине может продлиться еще год. Об этом пишет американский политолог Ян Бреммер, главный редактор газеты Time, в колонке издания.

По мнению Бреммера, ситуация в Украине замерла на месте и, кажется, так будет и дальше, по крайней мере, год. Все выглядит в пользу Владимира Путина. Контрнаступление со стороны Украины практически застряло, что вызывает беспокойство на Западе. Сомнения возрастают: американские и европейские налогоплательщики финансируют стоящую все дороже ситуацию в тупике.

При этом главред Time указывает, что российские контратаки не принесли значительных результатов, но укрепленные войска России продолжают держать под контролем приблизительно 18% территории Украины, выдерживая удары украинских сил.

Россия в этом году увеличила объем ракетных ударов и производство ракет и боеприпасов внутри страны. Это поддерживается материальной помощью от Северной Кореи и увеличением поставок беспилотников со стороны Ирана.

Западные лидеры, скромно, но предупреждают президента Украины Владимира Зеленского, что время не на его стороне. Даже при ссорах в Вашингтоне относительно финансирования, американская помощь скорее всего увеличится, считает Бреммер. Байдену удастся получить поддержку от Конгресса для военной помощи в размере 60 миллиардов долларов. Однако неопределенность по поводу будущей американской поддержки увеличивается.

Бреммер отмечает, что Путин, вероятно, радуется последствиям конфликта Израиля с ХАМАС. США и Европа вовлечены в Газу, что осложняет их внутреннюю политику. Помощь, которая могла быть отправлена в Украину, направляется на Израиль и гуманитарную помощь палестинскому населению. Перепалка между западными правительствами также ухудшает ситуацию.

"Война в Газе также помогает России утверждать, что Америкой управляют неоколониалистские лицемеры, которые произносят праведные речи о правах человека на Украине и при этом одобряют нападение Израиля на палестинцев, которые не могут спастись бегством, как это сделали украинцы", — пишет Бреммер.

При этом он указывает, что Запад пытается заставить Зеленского начать переговоры с Путиным, однако уговоры пока не приносят результатов. Президент Украины не может предложить уступки, которые были бы приемлемы, особенно после гибели десятков тысяч солдат за захваченную территорию.

"Это особенно актуально в условиях, когда другие голоса находят поддержку у украинской общественности — см. недавние публичные комментарии Валерия Залужного, высшего военного командира Украины, — и когда на него оказывается растущее давление с целью заставить его отказаться от своих возражений против проведения выборов в военное время в 2024 году", — говорится в публикации.

Что может дать Запад Украине в обмен на переговоры с Путиным

Бреммер задается вопросом — какие могут быть предложения Запада Зеленскому, чтобы он начал переговоры с Путиным? И тут же на него отвечает: "С экономической точки зрения, Запад мог бы пообещать профинансировать полное восстановление страны, в том числе за счет изъятия замороженных активов России. Европейский союз мог бы пообещать (в перспективе) вступление в ЕС. С точки зрения безопасности, НАТО может предложить полное членство с сопутствующими гарантиями защиты".

Кроме того, США могут отправить Украине более современное вооружение в 2024 году, а лидеры стран НАТО могут воспользоваться саммитом, посвященным 75-летию Украины в следующем июле, для принятия определенных обязательств относительно будущего членства Украины.

"Однако что произойдет, если Дональд Трамп победит на выборах? Как это отразится на обязательствах НАТО или на будущем самой организации? На эти вопросы никто не может дать однозначный ответ", — пишет Бреммер.

Путин, осознавая это, не стремится предлагать какие-либо убедительные уступки, которые, по мнению Зеленского, он мог бы себе позволить принять, отмечает он. Президенту России гораздо проще призвать новых рекрутов в армию для участия в военных действиях. Он также может подождать и увидеть, как разовьется поддержка со стороны Запада и что решат американские избиратели в следующем году.

"Осознавая все это, Зеленский не имеет стимула предлагать что-либо, что, как он знает, будет воспринято Путиным как признак слабости", — добавляет Бреммер.

Напомним, 13 ноября западные СМИ указывали, что Киев оказался в ситуации, которая подталкивает его к началу мирных переговоров с Россией. ВСУ достигли паритета на линии фронта с ВС РФ, при этом страны Запада не предоставляют украинцам дополнительные возможности, чтобы получить ощутимое преимущество над врагом на фронте.,