Без помощи Украине: Байден подписал временный бюджет, чтобы предотвратить шатдаун

По данным Белого дома, законопроект предоставляет федеральным агентствам ассигнования на следующий финансовый год, предусматривая финансирование для ключевых отраслей США.

В четверг президент США Джо Байден подписал законопроект о временном финансировании государства, чтобы избежать приостановки работы правительства. Важно отметить, что данное финансирование не включает в себя поддержку Украины и Израиля. Об этом сообщил Белый дом.

В среду, 16 ноября, вечером Сенат США окончательно утвердил пакет, всего за 48 часов до наступления крайнего срока, предотвращая тем самым возможную остановку работы правительства в полночь пятницы. Предложенный проект предусматривает продление финансирования работы правительства до середины января или начала февраля.

Предложенный законопроект продлевает финансирование для ключевых отраслей, таких как военное строительство, поддержка ветеранов, транспорт, жилищное строительство и энергетика, до 19 января. Остальные функции правительства будут обеспечены финансированием до 2 февраля.

Таким образом Байден перенес борьбу с республиканцами в Конгрессе США за федеральный бюджет в новый год.

Законопроект о расходах не включает просьбу Белого дома почти на 106 миллиардов долларов, охватывающую помощь Израилю и Украине.

Напомним, 20 октября сообщалось, что Белый дом официально запросил у Конгресса $61 млрд для Украины. По данным СМИ, администрация Байдена планирует поделить финансирование на четыре части. Средства выделят Украине и Израилю, а также на противостояние России, Китаю и Ирану.