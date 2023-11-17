"В расслабленном состоянии": эксперт рассказал о системе обороны ВС РФ в Крыму (видео)

По словам генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, оккупационные войска теряют мотивацию и больше задумываются над тем, для чего они воюют, а это влияет на их моральный дух.

Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации во временно оккупированном Крыму находятся в расслабленном состоянии, контроля над системой выполнения задач нет, что помогает выполнять задачи Силам обороны Украины и партизанам на полуострове. Об этом 17 ноября рассказал генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, заместитель начальника Генштаба ВС Украины в 2006-2010 годах Игорь Романенко в эфире телеканала FREEДОМ.

"Судя по тому, что мы видели, российские военные в расслабленном состоянии, им не до того, чтобы нести бдительно службу, что позволяет выполнять задачи украинским подпольщикам и партизанам. И это очень важно", — отметил Романенко.

По его мнению, российские военные рассчитывают на то, что находятся на большом расстоянии и война непосредственно их не касается.

Игорь Романенко считает, что украинские Силы обороны имеют средства поражения по военным объектам противника, которые расположены на полуострове. Это — так называемая триада: ударные беспилотные аппараты, дальнобойные ракетные комплексы и действия таких структур, как Силы специальных операций ВСУ, подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подразделения Службы безопасности, управление разведки Министерства обороны Украины, подразделения Службы безопасности.

"И мы видим, что они действуют успешно", — подчеркнул генерал-лейтенант.

По его словам, ВС РФ теряют мотивацию и больше задумываются над тем, для чего они воюют, а это влияет на моральный дух российских военнослужащих.

"У них есть общая усталость... И мотивация есть далеко не у всех, как это подает российская пропаганда. И чем дальше, тем больше захватчики задумываются над тем, как они воюют, для чего. Работа этих факторов влияет в целом на морально-психологическое состояние нашего противника", — отметил Игорь Романенко.

Напомним, 17 ноября Фокус сообщал, что Минобороны РФ утверждает об уничтожении украинских ракет "Нептун" над Крымом. Оккупационная администрация полуострова подтвердила информацию о новых взрывах и отметила, что в регионе активно работали системы ПВО. Жители сообщали об активизации вражеской авиации.