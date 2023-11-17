СБУ раскрыла новые схемы уклонения от мобилизации: как бежали за границу (фото)

За свои услуги организаторы брали разные суммы, впрочем, все они помогали военнообязанным уклониться от мобилизации. Так, кому-то за деньги изготавливали фиктивные документы об инвалидности, а кого-то проводили лесными тропами через границу.

В Украине продолжают раскрывать различные схемы, с помощью которых военнообязанные мужчины пытаются избежать мобилизации и выехать за границу. На этот раз украинская служба безопасности разоблачила незаконные схемы в 5 городах. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

В общем работники СБУ задержали 7 организаторов незаконных схем, среди которых таксист-иностранец, чиновница медучреждения и псевдоактивист.

Как помогали мужчинам выезжать за границу

В Черновцах незаконную схему организовал местный предприниматель. Для создания доверия при общении с "клиентами" он назывался "советником председателя комитета по вопросам предотвращения коррупции в подразделениях ВСУ". За свои услуги мужчина брал 6,5 тыс. долларов. За деньги он проводил военнообязанных мужчин через границу лесными тропами.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

В Черкассах выезжать за границу помогала работница медучреждения. Она предлагала мужчинам избежать мобилизации установив женам инвалидность. Так, за ложный диагноз для своих жен мужчины платили 4 тыс. долларов.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Во Львове незаконной схеме занимался 43-летний иностранец. Он за 6 тыс. долларов оформлял для военнообязанных фиктивные документы о непригодности к службе. Своих "клиентов" он убеждал, что те без проблем смогут выехать за границу с "пенсионным удостоверением по инвалидности".

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

В Винницкой области мужчины бежали из Украины с помощью лодок. Организаторы схемы помогали бежать уклонистам, переправляя их через пограничную реку. Если "клиенты" доплачивали 1 тыс. евро, то им обещали помочь с легализацией за рубежом.

На Ровенщине служба безопасности разоблачила двух мужчин, которые помогали бежать за границу за пределами пунктов пропуска. За свои услуги они брали 170 тыс. гривен. Один из злоумышленников искал "клиентов", а другой помогал переправляться через границу.

Сообщается, что сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступлений. Злоумышленникам за содеянное грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области разоблачили женщину, которая помогала военнообязанным мужчинам выезжать из Украины. Злоумышленница подыскивала женщин с инвалидностью с которыми уклонисты заключали фиктивный брак.

Кроме того, 15 ноября в Госпогранслужбе сообщили, что задержали уклониста, который пытался сбежать из Украины, однако заблудился и три дня бродил по горам.