Зарплаты военных: названы выплаты рекрутированных в ВСУ с "боевыми" и без (видео)

По словам заместителя министра обороны Натальи Калмыковой, заработная плата рекрутированных бойцов ВСУ будет зависеть от должности, которую занимает военнослужащий, и выполняемой задачи.

В Министерстве обороны Украины рассказали на какие заработные платы смогут рассчитывать рекрутированные в Вооруженные силы Украины граждане. О суммах выплат и изменениях в кадровой политике Министерства обороны Украины 15 ноября рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в эфире телеканала "Рада".

Она сообщила, что сейчас в Украине будет запущен проект, который рассчитан на привлечение мотивированных людей для службы в ВСУ. Калмыкова объяснила, что рекрутинг — это слово, которое применяется в армиях мира. Это — привлечение людей к службе.

"Мы привыкли, что у нас есть призов, что у нас есть кадровые офицеры и наша задача расширить возможность для человека, посмотреть, какие есть вакансии от подразделений. Какие умения, знания и опыт требуется и сделать свой выбор".

По ее словам, заработная плата рекрутированных бойцов Вооруженных сил Украины будет зависеть от должности, которую занимает военнослужащий и выполняемой задачи.

"У нас это называется не зарплата, а денежное довольствие. Оно определено законом, в зависимости от того, какую должность занимает человек, а также выполняет ли он особые задачи, воюет ли он, например, на первой линии", — объяснила Калмыкова.

Она добавила, что денежное обеспечение рекрутированного бойца не будет отличаться от обеспечения мобилизованного или подписавшего контракт. Выплаты учитывают суммы с "боевыми" и без "боевых". По ее словам, 25 тысяч гривен будут получать военные без "боевых", а 125 тысяч гривен — с боевыми, если военный проведет целый месяц на передовой.

Калмыкова также прокомментировала проведение интенсивной военной выучки для всех украинцев в мирное время вместо срочной службы.

"В мирное время действительно предусмотрен этот элемент в концепции. К сожалению, никто в мире не может сказать, когда это мирное, условно мирное время для Украины наступит, ведь мы географически остаемся на том же месте. Для того чтобы страна жила и развивалась, нам необходимо развивать навыки у каждого взрослого человека: защитить себя, защитить свою семью, защитить страну", — подчеркнула заместитель министра обороны Украины.

Министерство обороны запустило портал со всеми деталями денежного довольствия и социальной защиты военных. Там также есть калькулятор, где можно самому рассчитать свое денежное довольствие.

Напомним, 16 ноября сообщалось, что в ВР предложили призывать по письменному согласию и увольняться по желанию. По словам нардепа Георгия Мазурашу, с людьми, которые под угрозами и по принуждению оказались в рядах ВСУ, сопряжено множество проблем. При мобилизации письменное подтверждение готовности воевать должно стать обязательным условием.