Денежная помощь после увольнения с военной службы: каковы условия и выплаты

В зависимости от оснований, военнослужащий может получить единовременную помощь в размерах 50% и 25% от месячной зарплаты.

Украинские военные, уволенные со службы, имеют право на единовременную денежную помощь. Размер выплаты зависит от оснований ее предоставления. Об этом пишет агентство "РБК-Украина".

Размеры выплат

50% месячной зарплаты за каждый полный календарный год службы:

по состоянию здоровья;

по собственному желанию во время действия военного положения (касается иностранцев и лиц без гражданства);

в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации и нежеланием продолжать военную службу по новому контракту.

50% от ежемесячного размера выплат за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и больше:

по истечении срока контракта;

в связи с возрастом;

в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий;

в связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием;

в связи с невозможностью назначения на другую должность в случае прямого подчинения близкому лицу;

в связи с отзывом мандата на право осуществления военной капелланской деятельности;

в связи с семейными обстоятельствами или другими уважительными причинами;

в связи с приобретением военнослужащим права на пенсию за выслугу лет.

25% от месячной зарплаты за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и более:

по собственному желанию и по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Основания для выплат

Согласно действующему законодательству, существуют следующие основания для выплат:

По состоянию здоровья — на основании заключения военно-врачебной комиссии.

По собственному желанию — в любое время по письменному заявлению военнослужащего.

В связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации.

По истечении срока контракта.

В связи с возрастом.

В связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий.

В связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием.

В связи с невозможностью назначения на другую должность в случае прямого подчинения близкому лицу.

В связи с отзывом мандата на право осуществления военной капелланской деятельности.

В связи с семейными обстоятельствами или другими уважительными причинами.

В связи с приобретением военнослужащим права на пенсию за выслугу лет.

Кто не получит помощь

Военнослужащие, которые были уволены:

из-за служебного несоответствия;

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, лишения военного звания или лишения права занимать определенные должности;

в связи с систематическим невыполнением условий контракта военнослужащим;

в связи со вступлением в законную силу судебного решения привлечения к административной ответственности за совершение правонарушения;

в связи с установлением по результатам специальной проверки сведений, не отвечающих установленным законодательством требованиям для должности;

в связи с прекращением гражданства Украины;

в связи со вступлением в законную силу судебного решения о признании активов военнослужащего или активов, приобретенных по его поручению другими лицами.

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Напомним, в Украине создан электронный реестр военнослужащих. Его заполняют необходимыми данными и скоро он начнет полноценно работать. Также в Минцифры рассказывали, что на 90% готов реестр призывников "Оберег": он точно заработает до конца 2023 года.