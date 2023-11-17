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Денежная помощь после увольнения с военной службы: каковы условия и выплаты
В зависимости от оснований, военнослужащий может получить единовременную помощь в размерах 50% и 25% от месячной зарплаты.
Украинские военные, уволенные со службы, имеют право на единовременную денежную помощь. Размер выплаты зависит от оснований ее предоставления. Об этом пишет агентство "РБК-Украина".
Размеры выплат
50% месячной зарплаты за каждый полный календарный год службы:
- по состоянию здоровья;
- по собственному желанию во время действия военного положения (касается иностранцев и лиц без гражданства);
- в связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации и нежеланием продолжать военную службу по новому контракту.
50% от ежемесячного размера выплат за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и больше:
- по истечении срока контракта;
- в связи с возрастом;
- в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий;
- в связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием;
- в связи с невозможностью назначения на другую должность в случае прямого подчинения близкому лицу;
- в связи с отзывом мандата на право осуществления военной капелланской деятельности;
- в связи с семейными обстоятельствами или другими уважительными причинами;
- в связи с приобретением военнослужащим права на пенсию за выслугу лет.
25% от месячной зарплаты за каждый полный календарный год службы при наличии выслуги 10 календарных лет и более:
- по собственному желанию и по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.
Основания для выплат
Согласно действующему законодательству, существуют следующие основания для выплат:
- По состоянию здоровья — на основании заключения военно-врачебной комиссии.
- По собственному желанию — в любое время по письменному заявлению военнослужащего.
- В связи с окончанием особого периода или объявлением демобилизации.
- По истечении срока контракта.
- В связи с возрастом.
- В связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий.
- В связи с систематическим невыполнением условий контракта командованием.
- В связи с невозможностью назначения на другую должность в случае прямого подчинения близкому лицу.
- В связи с отзывом мандата на право осуществления военной капелланской деятельности.
- В связи с семейными обстоятельствами или другими уважительными причинами.
- В связи с приобретением военнослужащим права на пенсию за выслугу лет.
Кто не получит помощь
Военнослужащие, которые были уволены:
- из-за служебного несоответствия;
- в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, лишения военного звания или лишения права занимать определенные должности;
- в связи с систематическим невыполнением условий контракта военнослужащим;
- в связи со вступлением в законную силу судебного решения привлечения к административной ответственности за совершение правонарушения;
- в связи с установлением по результатам специальной проверки сведений, не отвечающих установленным законодательством требованиям для должности;
- в связи с прекращением гражданства Украины;
- в связи со вступлением в законную силу судебного решения о признании активов военнослужащего или активов, приобретенных по его поручению другими лицами.
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