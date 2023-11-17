В ВМС назвали количество уничтоженных украинцами кораблей российского флота (видео)

Вывод из строя почти трех десятков военных судов России, как отметил спикер Военно-Морских сил Украины, является хорошим результатом для страны, у которой украли флот в 90-е годы, ограбили в 2014 году и пытались уничтожить в 2022-м.

Россия уже потеряла 15 кораблей и 12 были повреждены, то есть общее количество потерь составляет 27 единиц. Подробности сообщил спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Новини.LIVE.

Он назвал это хорошим результатом для страны, у которой украли флот в 90-е годы, ограбили в 2014 году и пытались уничтожить в 2022-м.

"Берем инновациями, личным воодушевлением, инициативой", — рассказал представитель украинских ВМС.

Дмитрий Плетенчук отметил, что Украина является все-таки той стороной, которая обороняется и у себя дома имеет моральное преимущество. Наше государство должно привлечь любые средства для защиты.

Ситуация в Черном море — уход ЧФ РФ в Новороссийск

В ВМС ВСУ назвали причины паузы атак "Калибрами" РФ. Дмитрий Плетенчук, отметил, что российский ВПК не может поставить такое количество ракет, которое необходимо для оккупантов. Российские войска вынуждены передислоцировать носители крылатых ракет в Новороссийск, поэтому логистика нарушена, поскольку основная система обслуживания осталась в Севастополе.

Экс-заместитель начштаба ВМС Андрей Рыженко 7 ноября сообщил, что базу в Новороссийске Украине удастся атаковать только морскими дронами. Он сообщил, что в Мариуполе было предусмотрено создание дивизиона вспомогательных судов для обеспечения малых ракетных кораблей. Этот дивизион даже включал плавучий кран для загрузки ракет "Калибр".

Напомним, 10 ноября эксперт сообщил важное отличие нового удара по катерам РФ. Павел Нарожный, военный эксперт, рассказал детали удара по российским катерам, а также сообщил о новой стратегии использования россиянами своих кораблей в Крыму.