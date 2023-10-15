"Не могут свободно передвигаться": эксперт рассказал, как РФ потеряла контроль над Черным морем

ВМФ РФ рассредоточил корабли и подлодки в связи с атаками Сил оборон Украины. Эксперт считает, что Россия больше не имеет доминирования в Черном море.

Related video

Из-за интенсивных атак Сил обороны Украины в Черном море оккупантам пришлось рассредоточить свои корабли и подлодки. Об этом заявил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в комментарии 24 Каналу.

Эксперт считает, что российский флот не может свободно передвигаться по акватории Черного моря, так как регулярно становится объектом атак подразделений ВСУ, украинских спецслужб, Сил специальных операций. В связи с этим Маломуж полагает, что Черноморский флот РФ уже не имеет мощного доминирования в Черном море.

"Оккупанты решили рассредоточить корабли и подлодки. Но мы это отслеживаем. Мы контролируем, что происходит в Черном море. И знаем, что находится под Керчью, Феодосией, что находится в Новороссийске. И когда оно все будет выходить", — сказал Маломуж.

Эксперт добавил, что у Украины есть средства, которые могут достать корабли Черноморского флота и другие военные объекты в Крыму. Речь идет о дальнобойных ракетах по типу Storm Shadow, а также надводных дронах.

"Мы создали такие условия для Черноморского флота. Комфорта для них не будет. Будем по всему морю уничтожать Черноморский флот", — добавил Маломуж.

Напомним, ранее министр обороны Британии Джеймс Хиппи заявлял, что Украине удалось нанести "функциональное поражение" Черноморскому флоту России, который "вынужден разойтись по портам". Однако эксперты в беседе с Фокусом отмечали, что не стоит недооценивать врага — возможность запускать "Калибры" у россиян по-прежнему остается.

"Мы ведем войну на этом направлении, которая исключает серьезный риск для личного состава ВСУ: для этого мы используем дроны, ракеты, чтобы уменьшить боевой потенциал противника, в частности, что касается десантных кораблей и ракетоносителей в Черном море. Но сказать, что их флот разрушен, пока рано", — говорил Фокусу Заблоцкий.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Черноморский флот России состоял из 58 боевых кораблей. С учетом патрульных катеров — 74. За 19 месяцев войны Силы обороны Украины вывели из строя или повредили около 14 суден. Среди них большие десантные корабли "Саратов", "Новочеркасск", "Орск", "Цезарь Куников", флагманский ракетный крейсер "Москва" — одна из знаковых побед для Украины, российский буксир "Василий Бех" с зенитно-ракетным комплексом "Тор", фрегат "Адмирал Макаров", тральщик "Иван Голубец", десантный корабль "Минск", дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону, два патрульных корабля проекта 22160 типа "Василий Быков" и российский ракетный корабль "Самум".