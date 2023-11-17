СБУ показала, как бойцы ЦСО "А" уничтожают оккупантов ударными дронами (видео)

В спецслужбе заверили, что опубликованные видеозаписи служат очередными примерами того, что оккупантов в Украине ждет гибель.

Бойцы из Центра специальных операций "А" СБУ продолжают уничтожать врага. На обнародованной подборке видеозаписей ударные дроны поражают российскую бронетехнику. Пост опубликован сотрудниками Службы безопасности Украины в Telegram-канале.

Удар дроном по самоходной пушке 2С5 "Гиацинт-С"

"Очередная порция прекрасных примеров того, что оккупанты на нашей земле и дальше будут гибнуть на поле боя, а их техника — гореть", — говорится в публикации.

В общей сложности были уничтожены:

советская самоходная пушка 2С5 "Гиацинт-С" калибра 152-мм;

БМП;

Танки;

РЛС;

и грузовой автомобиль, судя по всему, перевозивший личный состав ВС РФ.

О времени и месте, где происходили боестолкновения, не сообщается. Но, судя по растительности, эти события имело место за время осенне-летнего наступления ВСУ.

Напомним, что чешские волонтеры из проекта "Подарок для Путина" собирают средства на американский вертолет Black Hawk для ВСУ. Black Hawk используется американской армией с 1972 года. С его помощью перевозят личный состав, крупногабаритные грузы, а также проводят эвакуацию раненых с поле боя. Sikorsky UH-60 Black Hawk (или "Черный ястреб", по имени вождя коренных американцев времен войны в США 1832 года) выпускают на территории штата Коннектикут.

Также сообщалось, что, по словам майора запаса Алексея Гетьмана, обещанный миллион снарядов от Евросоюза не панацея, поскольку у ВС РФ все равно будет преимущество по этой части. Как бы то ни было, ВСУ также получают кассетные боеприпасы от Вашингтона, а у американской армии неограниченные запасы этих вооружений.