В Израиле заявили, что ЦАХАЛ достиг всех целей в Газе, но останавливаться не собирается

По словам председателя Совета нацбезопасности Цахи Ханегби, израильские военные полны решимости довести эту битву до конца. Это возможно лишь после полного уничтожения потенциала ХАМАСа.

Армия Израиля достигла всех целей, которые были поставлены перед началом операции в секторе Газа. При этом останавливаться они не собираются. Об этом заявил председатель Совета национальной безопасности Цахи Ханегби, передает The Times of Israel 17 ноября.

По его словам, уже три недели прошло с момента, как бойцы ЦАХАЛ начали свою наземную операцию в секторе Газа. Сейчас они уже добрались до ключевого города и действуют там.

Удары наносятся по всем целям, которые заранее планировались и за этот период им удалось уничтожить тысячи боевиков, среди которых также высокопоставленные члены руководства ХАМАС.

"Все цели, поставленные кабинетом безопасности, достигнуты, и, как сказал премьер-министр, "это только начало". Мы полны решимости дойти до конца битвы, а конец битвы будет концом ХАМАСа", — заявил Цахи Ханегби.

Отдельно было отмечено, что армия Израиля не остановится до тех пор, пока не будет полностью уничтожен весь военный и руководящий потенциал ХАМАСа, а также "Палестинского исламского джихада".

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галлант заявлял, что ЦАХАЛ завершил зачистку западной части Газы и в ходе своей операции бойцы обнаружили склад оружия в здании МРТ больницы Шифа.

"Операция продолжается и проводится четко, избирательно, но очень и очень решительно", — заявлял израильский министр.

Напомним, 14 ноября армия обороны Израиля объявила, что войска 7-й бронетанковой бригады и пехотной бригады "Голани" контролируют несколько правительственных зданий ХАМАСа в районах города Газа.