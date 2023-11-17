Скандал с псевдоволонтерами: полиция обыскивает киевский благотворительный фонд

По информации правозащитника и ветерана войны Олега Симороза, правоохранители вызвали на допрос главу фонда и его сообщников.

Правоохранительные органы проводят обыск в Благотворительном Фонде "Спаси родную страну", который подозревают в мошенничестве с использованием военной формы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ветеран войны и правозащитник Олег Симороз.

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Отмечается, правоохранители открыли уголовное производство. Поэтому обыски проводятся в его рамках на основании постановления следственного судьи. Кроме того, правозащитник также сообщил, что глава фонда Николай Осаула и его сообщники вызваны на допрос.

В чем подозревают благотворительный фонд

17 ноября между так называемыми волонтерами, которые в военной форме собирали деньги, и неравнодушными украинцами произошел конфликт. Активистов возмутило, что лица, которые собирают средства, одеты в военную форму, однако не являются военнослужащими.

Также, как писал правозащитник Олег Симороз, во время разговоров с представителями фонда к ним подошли "титушки", которые насмехались над ранением военного и рассказывали, что носить военную форму могут все.

Фото: Олег Сымороз Фото: Олег Сымороз

На место происшествия прибыли правоохранители, которые задержали пятерых представителей фонда. В полиции открыли уголовное производство по факту мошенничества. Также отмечалось, что все представители фонда и документация организации пройдет проверку.

Благотворительный фонд "Спаси родную страну" — что известно

Благотворительный фонд, деятельность которого сейчас проверяет полиция, уже неоднократно попадал в поле зрения активистов и правозащитников. В частности, мужчины в военной форме с ящиками просят людей сделать пожертвование на Вооруженные силы Украины.

Собственно, еще в апреле военный капеллан Сергей Дмитриев писал, что представители этого благотворительного фонда используют военную форму и пользуясь доверием прохожих собирают средства, однако "непонятно на что и для кого".

Согласно расследованию СМИ, военные, для которых фонд якобы собирает средства, даже не знают об этом. Так, журналисты выяснили, что фонд часто собирает средства на автомобили для конкретных бригад, впрочем военные о таких сборах не знают и никаких автомобилей они не получали.

Стоит отметить, что мужчины, которые собирают средства от имени фонда, получают за это "зарплату". В частности, они сами сообщали журналистам, что за день одному человеку платят 800-1000 гривен.

Также правоохранители сообщали журналистам еще в конце мая, что в отношении представителей фонда "Спаси родную страну" начато уголовное производство за мошенничество.

Напомним, недавно Государственное бюро расследований разоблачило псевдоволонтеров, которые продавали военнослужащим бесплатные автомобили. Завозили автомобили в Украину они под видом гуманитарной помощи используя благотворительный фонд.

Также в начале августа в Украине разоблачили злоумышленников, которые через интернет продавали несуществующие автомобили и дроны. После того, как жертвы перечисляли мошенникам деньги, злоумышленники исчезали