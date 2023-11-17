Подозревают в мошенничестве: в Киеве задержали группу людей, которые собирали деньги на ВСУ (видео)

Правоохранителей второй раз просят разобраться с деятельностью благотворительной организации. При этом на сайте фонда регулярно публикуется отчетность о расходовании собранных средств.

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В Киеве в Оболонском районе произошел конфликт активистов с людьми, которые заявляли, что собирают деньги на помощь ВСУ. На место конфликта прибыли полицейские, которые задержали лиц с волонтерскими ящиками. Правоохранители видят в данной ситуации мошенничество. О деталях ситуации написали в Telegram-канале Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

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Правоохранители отреагировали на видеозапись конфликтной ситуации, которую распространяли в соцсетях украинцы, говорится в заметке. Указано, что отреагировали на события в Оболонском районе Киева. На одной из улиц действовала группа граждан, которые предлагали прохожим дать определенную сумму средств на поддержку украинских военных. Рядом с ними стояло несколько активных киевлян, которые имели замечания к работе сборщиков денег.

Граждан, членов неназванного благотворительного фонда, задержали и доставили в территориальное управление Нацполиции, заявили в пресс-службе. Их действия квалифицируют как мошенничество. В рамках следствия правоохранители планируют пообщаться с представителями фонда и изучить его документацию.

Отметим, пресс-служба ведомства не указала название благотворительного фонда и точное название статьи, по которой подозревают задержанных. В Уголовном кодексе есть статья, которая соответствует этому виду преступления, когда обманывают доверие и незаконно получают чужие деньги — это статья 190 УКУ. Минимальное наказание за такое преступление — штраф от 34 тыс. грн. Максимальное — за мошенничество в особо крупных размерах в составе группировки — до восьми лет тюрьмы.

Скандал с волонтерами — что известно

Отметим, 17 ноября экс-военный ВСУ и ветеран, активист и правозащитник Олег Симороз опубликовал кадры общения с представителями благотворительного фонда в Оболонском районе Киева на станции метро "Героев Днепра". Ветеран перечислил, какие замечания имеют он и другие активисты относительно деятельности фонда. Во-первых, указали, что сборщики средств не служили в ВСУ, поэтому не имеют права надевать "пиксель". Во-вторых, деньги собираются в виде наличных, поэтому, предполагает, "часть денег — на карман". В-третьих, люди, которые собирают деньги, получат зарплату. Также отметил, что во время общения с членами фонда к разговору присоединились посторонние, которых он назвал "титушками".

По словам Симороза, речь идет о Благотворительном Фонде "Спаси родную страну". На портале youcontrol есть информация о данном фонде: зарегистрирован в 2014 году, глава — гражданин Николай Осаула.

Благотворительный фонд — регистрационные данные Фото: Скриншот

На сайте организации указано, что члены сообщества "стремятся обеспечить полную прозрачность и открытость в использовании каждого взноса". На странице отчетности перечисляются подразделения Сил обороны, которые обращались в БФ за помощью, а также акты приема-передачи вещей, полученных военными. Отчетность — за 2023 год.

Отметим, в октябре в СМИ еще раз упоминали деятельность БФ — тогда также возникали вопросы относительно их деятельности. Ранее Симороз поднимал другие вопросы, касающиеся войны в Украине и закупки военного снаряжения. В частности, в октябре 2023 года заметил некачественные турникеты, которые покупали для Сил обороны. Также ветеран, который во время боевых действий потерял обе ноги, говорит о налаживании системы поддержки военных, пострадавших на войне.

Между тем Верховная Рада Украины приняла закон, в котором ввели определенные изменения в деятельность волонтеров. В частности, планируют контролировать движение средств, получение и поставки гуманитарной помощи. 15 ноября представители волонтерского сообщества обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Предлагают отсрочить введение новой системы и внести определенные усовершенствования, чтобы помочь гражданам поддерживать ВСУ.

В то же время парламентарии планируют рассмотреть законопроект, который предоставит волонтерам отсрочку от мобилизации в ряды ВСУ. Указывают, что это будет способствовать их работе и соответствует просьбам избирателей.