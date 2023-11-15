Навредит Силам обороны: волонтеры обратились к Зеленскому по поводу ограничения ввоза гумпомощи

По словам волонтеров, новые правила, которые введены правительством, отменяют упрощенный режим ввоза гуманитарной помощи. Это нанесет значительный ущерб обеспечению Сил безопасности и обороны Украины.

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Украинские волонтеры обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу новых правил пропуска и учета гуманитарной помощи, которые начнут действовать уже с 1 декабря 2023 года. Они были введены правительством в виде Постановления "Некоторые вопросы пропуска и учета гуманитарной помощи в условиях военного положения" №953 от 5 сентября 2023 года". Текст обращения волонтеров публикует "Украинская правда".

Сообщается, что постановление отменяет упрощенный режим ввоза гуманитарной помощи. Кроме того, предлагается ввести обновленную автоматизированную систему, которая станет единственной площадкой для оформления гуманитарной помощи.

"Введение новых ограничений и отмена действующего режима ввоза гуманитарной помощи, который вводит Постановление 953 в текущем виде и в указанный срок, нанесет значительный ущерб обеспечению Сил безопасности и обороны Украины и приведет к недополучению последними средств, необходимых для успешного противостояния агрессору", — говорится в обращении.

По словам волонтеров, есть несколько причин, почему это произойдет:

Сообщается, что запуск новой системы производится без принятия необходимых нормативно-правовых актов. Более того, Министерства социальной политики не обработало и не учло предложения и замечания общественности по поводу запуска автоматизированной системы.

Также в обращении говорится, что необходимо параллельное изменение первичного законодательства. Дело в том, что Верховная Рада Украины только на прошлой неделе приняла Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении порядка ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи. При подписании этого закона президентом возникнет необходимость внесения новых изменений в нормативно-правовые акты.

Волонтеры заявили, что не было адекватного тестирования автоматизированной системы. Так, тестовый доступ к ней представителей благотворительных и общественных организаций (БУ и ОО) был предоставлен только 1 ноября не в полном объеме. Представители благотворительных и общественных организаций сообщают, что часто имеют сложности даже с тем, чтобы войти в систему для тестирования, и выявляют ряд технических сбоев и недостатков самой системы, требующих доработки.

Кроме того, по словам волонтеров, системой ограничен доступ к системе только по электронной подписи руководителя юридического лица. Это означает, что только глава должен заполнять и подавать всю документацию. В противном случае — будет автоматическая блокировка организации в системе на 6 месяцев.

Еще одной причиной волонтеры назвали отсутствие качественной координации. Нет справочных материалов или оперативной технической поддержки, которые могут помочь пользователям новой системы. Диалог между будущими пользователями и Министерством социальной политики Украины начался только в октябре

В обращении также говорится, что новые правила не решат проблем деятельности индивидуальных волонтеров. Так, Постановление 953 и действующее законодательство о гуманитарной помощи регулирует деятельность только юридических лиц. Однако роль в обеспечении Сил обороны индивидуальных волонтеров является очень высокой.

"Просим Вас, Владимир Александрович, инициировать перед Правительством рассмотрение вопроса об отсрочке внедрения новой системы и продлении действия текущего упрощенного режима ввоза и оформления гуманитарной помощи, по меньшей мере, на 6 месяцев, с учетом предложений и замечаний представителей организаций гражданского общества и волонтерского движения", — заявили волонтеры.

Напомним, что в Верховной Раде предложили дать отсрочку волонтерам. По словам народного депутата Георгия Мазурашу, законопроект направлен на содействие волонтерской деятельности и основан на обращениях избирателей. В тексте законопроекта предлагается освободить от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период граждан Украины призывного возраста при соблюдении определенных условий.