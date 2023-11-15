Нашкодить Силам оборони: волонтери звернулися до Зеленського щодо обмеження ввезення гумдопомоги

За словами волонтерів, нові правила, які запроваджені урядом, скасовують спрощений режим ввезення гуманітарної допомоги. Це завдасть значної шкоди забезпеченню Сил безпеки та оборони України.

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Українські волонтери звернулися до президента України Володимира Зеленського щодо нових правил пропуску та обліку гуманітарної допомоги, які почнуть діяти вже з 1 грудня 2023 року. Вони були введені урядом у вигляді Постанови "Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану" №953 від 5 вересня 2023 року". Текст звернення волонтерів публікує "Українська правда".

Повідомляється, що постанова скасовує спрощений режим ввезення гуманітарної допомоги. Крім того, пропонується запровадити оновлену автоматизовану систему, яка стане єдиним майданчиком для оформлення гуманітарної допомоги.

"Запровадження нових обмежень та скасування чинного режиму ввезення гуманітарної допомоги, що його запроваджує Постанова 953 в поточному вигляді та в зазначений термін, завдасть значної шкоди забезпеченню Сил безпеки та оборони України та призведе до недоотримання останніми коштів, необхідних для успішного протистояння агресору", — йдеться у зверненні.

За словами волонтерів, є кілька причин, чому це станеться:

Повідомляється, що запуск нової системи проводиться без ухвалення необхідних нормативно-правових актів. Ба більше, Міністерство соціальної політики не опрацювало і не врахувало пропозиції та зауваження громадськості щодо запуску автоматизованої системи.

Також у зверненні йдеться, що необхідна паралельна зміна первинного законодавства. Річ у тім, що Верховна Рада України лише минулого тижня ухвалила Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги. Під час підписання цього закону президентом виникне необхідність внесення нових змін до нормативно-правових актів.

Волонтери заявили, що не було адекватного тестування автоматизованої системи. Так, тестовий доступ до неї представників благодійних та громадських організацій (БО та ГО) було надано лише 1 листопада не в повному обсязі. Представники благодійних та громадських організацій повідомляють, що часто мають складнощі навіть із тим, щоб увійти в систему для тестування, та виявляють низку технічних збоїв і недоліків самої системи, які потребують доопрацювання.

Крім того, за словами волонтерів, системою обмежено доступ до системи лише за електронним підписом керівника юридичної особи. Це означає, що тільки очільник має заповнювати та подавати всю документацію. В іншому разі — буде автоматичне блокування організації в системі на 6 місяців.

Ще однією причиною волонтери назвали відсутність якісної координації. Немає довідкових матеріалів чи оперативної технічної підтримки, які можуть допомогти користувачам нової системи. Діалог між майбутніми користувачами та Міністерством соціальної політики України розпочався тільки в жовтні

У зверненні також ідеться, що нові правила не вирішать проблем діяльності індивідуальних волонтерів. Так, Постанова 953 та чинне законодавство про гуманітарну допомогу регулює діяльність лише юридичних осіб. Однак роль у забезпеченні Сил оборони індивідуальних волонтерів є дуже високою.

"Просимо Вас, Володимире Олександровичу, ініціювати перед Урядом розгляд питання щодо відтермінування запровадження нової системи та продовження дії поточного спрощеного режиму ввезення та оформлення гуманітарної допомоги, щонайменше, на 6 місяців, із врахуванням пропозицій та зауважень представників організацій громадянського суспільства та волонтерського руху", — заявили волонтери.

Нагадаємо, що у Верховній Раді запропонували дати відстрочку волонтерам. За словами народного депутата Георгія Мазурашу, законопроєкт спрямований на сприяння волонтерській діяльності та заснований на зверненнях виборців. У тексті законопроєкту пропонується звільнити від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період громадян України призовного віку за дотримання певних умов.