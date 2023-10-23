Українські волонтери почали навчати військових НАТО тактичної медицини (фото)

Естонія стала першою країною, яку стали навчати українські медики. Паралельно триває процес навчання бойових медиків ЗСУ естонською стороною.

Related video

Поки в США обирають найефективніший спосіб для медобслуговування військових благодійна організація PULSE почала співпрацю зі Збройними силами Естонії. Українці навчатимуть тактичної медицини. Про це повідомляє пресслужба волонтерів.

Партнерство відбувається зі Збройними силами Естонії, Естонською Військовою академією, Центром Війни та Медицини Катастроф НАТО. Українські медики зазначають, що крок став важливим у військово-медичній співпраці між Україною та Естонією. Протягом останніх 1,5 року Естонія постійно допомагала Україні від гуманітарної та військової допомоги до обміну розвідувальними даними.

"Приймати найкращих експертів з PULSE, які діляться останнім досвідом під час навчання та на полі бою, безумовно, сприятиме нашій обізнаності, підвищить знання та практичні навички наших студентів, допоможе нам бути у курсі подій і бути готовими до потенційної кризи чи війни в майбутньому", – каже Вальтер Воометс, лейтенант / OF-1 з Центру медицини війни та катастроф Естонської військової академії.

Також зазначається, що спільна підготовка військових є черговим кроком зі зближення України та ЄС. У довгостроковій перспективі це дозволить естонським військовослужбовцям краще розуміти український досвід, що має покращити й підтримку Києву.

Раніше Військова академія навчила понад 100 бойових медиків ЗСУ й ця програма продовжується.

Нагадаємо, 13 жовтня ЗМІ писали, що українські медики витягли з тіла бійця ЗСУ хвостовик міни, що дозволило врятувати ногу.

25 липня в Україні запустили застосунок Derm Guard, який має допомогти військовим отримати консультацію дерматологів.