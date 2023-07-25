Військові можуть безоплатно отримати медичну допомогу: в Україні запустили новий додаток (відео)

Багато військовослужбовців зараз страждають від шкірних захворювань, отриманих у польових умовах, і потребують лікування. Медики вирішили їм у цьому допомогти.

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В Україні з'явився веб-додаток Derm Guard, у якому бійці, їхні рідні або військові медики можуть отримати професійну консультацію лікаря-дерматолога. Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі Дерматовенерологічної гвардії України (ДГУ).

ДГУ — це спілка лікарів-дерматовенерологів, які у співпраці з Міністерством охорони здоров'я України, Міністерством оборони України та волонтерськими організаціями вирішують питання лікування та профілактики дерматовенерологічних захворювань військовослужбовців України.

Вебдодаток Derm Guard: що про нього відомо

Розробники кажуть, що застосунок стане в пригоді бійцям ССО, військовим медикам, а також лікарям, які потребують додаткової консультації з приводу лікування військових. По допомогу до медиків можна звернутися, коли людину турбує так званий "синдром траншейної стопи", псоріаз, вітиліго, алергія та інші шкірні захворювання.

Як отримати консультацію від лікаря

для початку потрібно зайти на сайт;

після цього в розділі "Телемедицина" клацнути на кнопку "Отримати консультацію лікаря";

заповнити електронну форму;

натиснути на кнопку "Відправити".

Відповідь від медиків має прийти протягом кількох найближчих днів. Відповідь може прийти на зазначену у формі електронну пошту або на будь-який месенджер, який встановлений у смартфоні людини.

Що потрібно заповнити в електронній формі

До запропонованої форми потрібно буде прикріпити фотографію ураженої ділянки тіла. Їх має бути кілька, оскільки лікарям потрібно побачити травму або проблемне місце на тілі в усіх ракурсах. Також військовим рекомендують за можливості робити фото при хорошому освітленні.

Наступний важливий пункт — графа "Скарги". У ній потрібно описати свої хворобливі відчуття і зробити це так докладно, як тільки можна. У ній рекомендують вказати види хворобливих відчуттів (пече, свербить, поколює), чи є набряк, як починалося і розвивалося захворювання.

Як у МОЗ прокоментували нову ініціативу

У профільному міністерстві зазначили, що в умовах російсько-української війни багато військових почали страждати від дерматовенерологічних захворювань, пов'язаних із перебуванням у польових умовах. Тому їм як ніколи важливо отримувати своєчасну та кваліфіковану допомогу.

Бійці ССО та члени їхніх родин можуть отримати від ДГУ безкоштовні медикаменти для лікування свого захворювання. Ба більше, люди цих категорій можуть потрапити на прийом і пройти лікування в медустановах, які працюють із Derm Guard. У такому разі медикаменти, консультація фахівців і процедури їм також нададуть безоплатно.

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