Створено мобільний додаток для відстеження дронів: як його застосовують військові США

Спеціальний додаток для смартфона допоможе відстежувати активність ворожих безпілотників і повідомляти про них командуванню.

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Спеціальний центр ВПС США (AFCENT) і Спеціальний центр Армії США (ARCENT) провели технічні випробування особливої системи CARPE Dronvm, яка допоможе сповіщати війська про нальоти дронів противника, повідомляє Defense Brief. Система виконана у вигляді спеціального мобільного застосунку, куди солдати можуть вносити інформацію про помічені безпілотники ворога.

Військові провели масштабні випробування нової системи. Вони розставили солдатів на 50-ти кілометровому маршруті тестового безпілотника з Об'єднаної бази національної гвардії Макінтайр (JNGB) на електронний бойовий полігон Пуансетт. Солдати, були стратегічно розташовані вздовж усього маршруту польоту і за допомогою додатку CARPE Dronvm вони, ідентифікували, фотографували і повідомляли про дії безпілотника за допомогою додатку.

Тим часом командний персонал військової бази уважно стежив за звітами солдатів через змодельований командний центр на полігоні Пуансетт, використовуючи мапу ситуаційної обізнаності додатка CARPE Dronvm і аналізував повідомлення спостерігачів.

"Це випробування програми CARPE Dronvm є найбільшим тестом, проведеним на сьогоднішній день", — сказав майор армії США Тревіс Веллі. "Додаток може надавати в режимі реального часу краудсорсингові дані про невеликі безпілотники ворога особам, які приймають військові рішення по всьому світу. Використовуючи CARPE Dronvm, ми можемо збільшити наші можливості виявлення і нашу здатність захищати військовослужбовців на полі бою в майбутньому", — сказав він.

У Пентагоні кажуть, що останнім часом загроза БПЛА зросли через негативні регіональні чинники по всьому світу. "Доступність дронів зробила їх кращим вибором для потенційних супротивників або терористів, що призвело до швидкого поширення технологій і їхнього широкого використання", пояснив генерал-лейтенант Патрік Франк, командувач USARCENT.

Раніше Фокус розповідав, що ЗСУ підстрелили рідкісний дрон за $100 тис. Розробники називають збитий "Елерон Т28МЕ" — одним із найвитриваліших типів БПЛА, який має три режими роботи.