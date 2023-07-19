Создано мобильное приложение для отслеживания дронов: как его применяют военные США

Специальное приложение для смартфона поможет отслеживать активность вражеских беспилотников и сообщать о них командованию.

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Специальный центр ВВС США (AFCENT) и Специальный центр Армии США (ARCENT) провели технические испытания особой системы CARPE Dronvm, которая поможет оповещать войска о налетах дронов противника, сообщает Defense Brief. Система выполнена в виде специального мобильного приложения, куда солдаты могут вносить информацию о замеченных беспилотниках врага.

Военные провели масштабные испытания новой системы. Они расставили солдат на 50-ти километровом маршруте тестового беспилотника с Объединенной базы национальной гвардии Макинтайр (JNGB) на электронный боевой полигон Пуансетт. Солдаты, были стратегически расположенные вдоль всего маршрута полета и с помощью приложения CARPE Dronvm они, идентифицировали, фотографировали и сообщали о действиях беспилотника с помощью приложения.

Между тем, командный персонал военной базы внимательно следил за отчетами солдат через смоделированный командный центр на полигоне Пуансетт, используя карту ситуационной осведомленности приложения CARPE Dronvm и анализировал сообщения наблюдателей.

"Это испытание программы CARPE Dronvm является крупнейшим тестом, проведенным на сегодняшний день", — сказал майор армии США Трэвис Вэлли. "Приложение может предоставлять в режиме реального времени краудсорсинговые данные о небольших беспилотниках врага лицам, принимающим военные решения по всему миру. Используя CARPE Dronvm, мы можем увеличить наши возможности обнаружения и нашу способность защищать военнослужащих на поле боя в будущем", — сказал он.

В Пентагоне говорят, что в последнее время угроза БПЛА возросли из-за негативных региональных факторов по всему миру. "Доступность дронов сделала их предпочтительным выбором для потенциальных противников или террористов, что привело к быстрому распространению технологий их широкому использованию", пояснил генерал-лейтенант Патрик Франк, командующий USARCENT.

Ранее Фокус рассказывал, что ВСУ подстрелили редкий дрон за $100 тыс. Разработчики называют сбитый "Элерон Т28МЭ" — одним из самых выносливых типов БПЛА, который имеет три режима работы.