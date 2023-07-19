ЗСУ підстрелили рідкісний дрон за $100 тис: що вміє "Елерон Т28МЕ" (фото)

Розробники називають "Елерон Т28МЕ" — один із найвитриваліших типів БПЛА, який має три режими роботи.

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Українські військові в Херсонській області збили рідкісний російський дрон "Елерон Т28МЕ". Фото збитого безпілотника розмістив на своїй сторінці у Twitter користувач із ніком Aloha.

На фото видно, як на землі лежить сірий безпілотник із бортовим номером 858. Його збили 9 липня на території Херсонської області, а після цього сіяли камеру та електроніку, яку "подарували" вже українському безпілотнику.

Зауважимо, що це другий описуваний у медіа випадок, коли збройним силам України вдалося збити цей російський дрон. Уперше такий БПЛА "приземлили" в серпні 2022 року.

Камеру зі збитого російського дрона акуратно зняли й оснастили нею український безпілотник

Технічні характеристики "Елерон Т28МЕ"

корисне навантаження — 1,5 кг;

злітна маса — 6,5 кг;

час роботи — 3 години;

висота польоту — до 5 км;

робоча висота польоту — 1-1,5 км;

радіус дії — 25-40 км;

швидкість — 70 -130 км/год;

вартість — $100 тис.

Цей російський дрон уперше презентували у 2018 році. Безпілотник може перемикатися між трьома режимами польоту: автономним, автоматичним (його можна коригувати з наземної станції управління) і напівавтоматичним (дрон змінює напрямок польоту і висоту за командою з НПУ).

БПЛА оснащений гіростабілізованим електрооптичним модулем із 30-кратним зумом і тепловізором. Силова установка у нього електрична. Запускається дрон за допомогою катапульти, а для приземлення у нього є парашут. Також цей дрон може складати крила.

Уперше в РФ презентували Елерон Т28МЕ у 2018 році

Зауважимо, 19 липня стало відомо, що у РФ покращили дрони "Упир", зробивши "непереможними" для РЕБ. За словами творців, БПЛА озброюється гранатами ПГ-7ВЛ, РКГ-3М або осколково-фугасними снарядами.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2022 року ЗСУ вперше збили рідкісний російський дрон "Елерон Т28МЕ". Безпілотник збили бійці бригади 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу.