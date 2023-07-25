Военные могут бесплатно получить медпомощь: в Украине запустили новое приложение (видео)

Многие военнослужащие сейчас страдают от кожных заболеваний, полученных в полевых условиях, и нужнаются в лечении. Медики решили им в этом помочь.

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В Украине появилось веб-приложение Derm Guard, в котором бойцы, их родные или военные медики могут получить профессиональную консультацию врача-дерматолога. Информация об этом появилась в Telegram-канале Дерматовенерологической гвардии Украины (ДГУ).

ДГУ — это союз врачей-дерматовенерологов, которые в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Украины, Министерством обороны Украины и волонтерскими организациями решают вопросы лечения и профилактики дерматовенерологических заболеваний военнослужащих Украины.

Веб-приложение Derm Guard: что о нем известно

Разработчики говорят, что приложение пригодится бойцам ССО, военным медикам, а также врачам, которым необходима дополнительная консультация по поводу лечения военных. За помощью к медикам можно обратиться, когда человека беспокоит так называемый "синдром траншейной стопы", псориаза, витилиго, аллергия и другие кожные заболевания.

Как получить консультацию от врача

для начала нужно зайти на сайт;

после этого в разделе "Телемедицина" кликнуть на кнопку "Получить консультацию врача";

заполнить электронную форму;

нажать на кнопку "Отправить".

Ответ от медиков должен прийти в течении нескольких ближайших дней. Ответ может прийти на указанную в форме электронную почту или на любой мессенджер, который установлен в смартфоне человека.

Что нужно заполнить в электронной форме

К предложенной форме нужно будет прикрепить фотографию пораженного участка тела. Их должно быть несколько, так как врачам нужно увидеть травму или проблемное место на теле во всех ракурсах. Также военным рекомендуют по возможности делать фото при хорошем освещении.

Следующий важный пункт — графа "Жалобы". В ней нужно описать свои болезненные ощущения и сделать это так подробно, как только можно. В ней рекомендуют указать виды болезненных ощущений (жжет, чешется, покалывает), есть ли отек, как начиналось и развивалось заболевание.

Как в Минздраве прокомментировали новую инициативу

В профильном министерстве отметили, что в условиях российско-украинской войны многие военные начали страдать от дерматовенерологических заболеваний, связанных с пребыванием в полевых условиях. Поэтому им как никогда важно получать своевременную и квалифицированную помощь.

Бойцы ССО и члены их семей могут получить от ДГУ бесплатные медикаменты для лечения своего заболевания. Более того, люди этих категорий могут попасть на прием и пройти лечение в медучреждениях, которые работают с Derm Guard. В таком случае медикаменты, консультация специалистов и процедуры им также предоставят безоплатно.

Ранее стало известно, что создано мобильное приложение для отслеживания дронов. Специальное приложение для смартфона поможет отслеживать активность вражеских беспилотников и сообщать о них командованию.

Напомним, в январе 2023 года медиа писали о том, что боец ВСУ сделал приложение, которое отслеживает безопасность родных. Оно абсолютно бесплатное и находится в свободном доступе для установки на платформах Google Plaу и App Store.