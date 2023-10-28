Жена замглавы Нацполиции Тишлека меняла паспорт гражданки РФ, — СМИ (документ)

По словам журналистов, к ним в руки попал документ, исходя из которого можно сделать вывод, что в 2005 году Александра Балакай просила выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано

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Жена заместителя главы Национальной полиции Дмитрия Тишлека Александра Балакай в 2005 году подавала заявление в российские госорганы на замену паспорта гражданки РФ. Об этом сообщает портал "Цензор.Нет".

Также сообщается, что в 2015-2017 годах она регулярно ездила в Россию и в оккупированный РФ Крым.

Журналисты заявили, что к ним в руки попал документ, исходя из которого можно сделать вывод, что в 2005 году Александра Балакай просила выдать ей новый паспорт гражданки РФ, что и было сделано. Именно этот паспорт, согласно расследованию Bihus.info, до сих пор остается действительным.

Кроме того, как сказано в материале, также Балакай в июле 2014 года посещала оккупированный Крым и территорию Российской Федерации. Так, Балакай выезжала в Джанкой, 10.07.2014, а 20.07.2015 появилась в Шереметьево. Также в ноябре 2015 года она посещала Брянск, а в июле 2017 года снова ездила в оккупированный Крым (выезд 21.07.2017 Перекоп, выезд 04.08.2017 Армянск).

Документ Александры Балакай

Дмитрий Тишлек попросил ГБР провести расследование: что известно

Как сообщают "Українські новини", Тишлек обратился в ДБР с просьбой проверить обнародованную Bihus.Info информацию касательно российского паспорта у своей жены. По его словам, журналисты искривили факты о его семье. Описанные ситуации были дополнены субъективными суждениями, а опубликованные данные не имеют ничего общего с реальностью.

"Поэтому я инициирую расследование — соответствующее заявление уже подал в Государственное бюро расследований. Прошу проверить все данные, озвученные в медиа и всесторонне их оценить", — заявил Тишлек.

Расследование Bihus.Info: что рассказали журналисты

В расследовании издания Bihus.Info, опубликованном 26 октября, утверждалось, что жена Тишлека по состоянию на лето 2023 года не избавилась от российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.