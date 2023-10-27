Замглавы Нацполиции Тишлек инициировал расследование после нахождения у его жены паспорта РФ

По словам правоохранителя, журналисты исказили информацию о его семье и добавили в материал оценочные суждения, которые якобы не имеют ничего общего с реальностью.

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Заместитель главы Национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек заявил, что журналистское расследование Bihus.Info о его возможных связях с Россией является "искаженным". Он также сообщил, что обратился в Государственное бюро расследований с просьбой провести проверку. Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".

Тишлек заявил, что факты из его биографии и жизни семьи были искажены. Он также сказал, что в публикации были использованы субъективные суждения и выводы.

"Обнародованная искаженная информация не имеет ничего общего с реальностью. Поэтому я инициирую в отношении себя расследование — соответствующее заявление уже подал в Государственное бюро расследований. Прошу проверить все данные, которые были озвучены в медиа и всесторонне их оценить", — заявил Тишлек.

Что написали в Bihus.Info

В расследовании издания Bihus.Info, опубликованном 26 октября, утверждалось, что жена Тишлека по состоянию на лето 2023 года не избавилась от российского паспорта, а сам он пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.

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Напомним, НАБУ и САП открыли производство после того, как журналисты нашли у дочери мэра Тернополя виллу в Майами за $1,8 млн.По информации журналистов, супруги не могут объяснить происхождение этого имущества, а перед приобретением недвижимости в США лично летал сам Сергей Надал.

Напомним также, в сеть попали данные о службе младшего брата главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Дениса в рядах ТРО, которая защищала Киев. Их опубликовал экс-боец ТРО Олег Симороз, а через несколько дней он сообщил, что по нему назначено расследование по факту публикации личных данных военнослужащего.